شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المعارض تفتتح معرض القاهرة الدولي للأخشاب بمشاركة 90 شركة على مساحة 17ألف متر والان مع تفاصيل الخبر

افتتح اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم النسخة التاسعة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب، والذي يُقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، بمشاركة 70 شركة محلية و20 شركة دولية. يستمر المعرض حتى 30 نوفمبر الجاري، ويمتد على مساحة 17 ألف متر مربع، بمشاركة محلية ودولية واسعة، وبحضور وائل عمر، رئيس مجلس إدارة شركة رؤى الشرق الأوسط، ووليد فرغل، رئيس مجلس إدارة شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض، وعبد الرحمن الطويل، مدير المعرض.

تعزيز الاستثمار في قطاع الأخشاب

أكد اللواء شريف الماوردي أن المعرض يمثل منصة مهمة تجمع المستثمرين وموردي الأخشاب المحليين والدوليين، إلى جانب مصنعي الأثاث والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور وشركات البناء. وأضاف أن المعرض يتيح فرصًا استثمارية واعدة، ويعزز التبادل التجاري، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات في صناعة الأخشاب.

مشاركة دولية واسعة

أوضح الماوردي أن المعرض يستقطب سنويًا كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأخشاب وماكينات التصنيع، حيث يعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك آلات النجارة، وأدوات التشطيب، ومنتجات الأخشاب المتطورة. كما يسلط الضوء على أحدث التقنيات التكنولوجية، مثل الأتمتة والروبوتات، التي تُحسن من كفاءة وجودة المنتجات الخشبية، ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده الصناعة عالميًا وماكينات الطباعة ثلاثية الابعاد.

تكنولوجيا متطورة في صناعة الأخشاب

وأشار الماوردي أن صناعة الأخشاب تشهد تطورات كبيرة بفضل التقنيات الحديثة، مثل استخدام الطائرات بدون طيار، والذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاستشعار المتقدمة في إدارة الغابات وعمليات قطع الأشجار. وأوضح أن هذه التقنيات تعزز الاستدامة والكفاءة، كما تسهم الأتمتة في تبسيط عمليات التصنيع، وزيادة دقة المنتجات وجودتها.

نبذة عن معرض القاهرة للأخشاب

يُعد معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب من أبرز الفعاليات المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يجمع نخبة من الشركات العالمية والمحلية في مكان واحد. يُقدم المعرض منصة لعرض أحدث الابتكارات في صناعة الأخشاب، ويوفر فرصة للتواصل بين المصنعين والمستثمرين، ما يُعزز فرص التعاون والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.