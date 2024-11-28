شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز فى قرعة الحج السياحى.. هل يجوز التنازل؟.. عضو العليا للحج يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماذا لو فاز المواطن المتقدم في قرعة الحج السياحي، ثم لظروف قهرية لم يتمكن من السفر؟ هل يجوز له التنازل لأحد أقاربه أو يجوز الاستبدال؟

أجاب وليد خليل، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وعضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لـ"الخليج 365"، وقال لا يجوز للمواطن الفائز بقرعه الحج التنازل لأي شخص آخر، ولكن يتم تصعيد الاحتياطي في حاله اعتذار الفائز، سيتم تم الإعلان عن الفائزين وجدول الاحتياطي بالترتيب عن طريق القرعة كذلك.

أضاف؛ قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي (مُقيد للحرية) واجب النفاذ وما سيتتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين لاحقاً على إعلان نتيجة القرعة.

وقال وفقا لضوابط الحج في الموسم المقبل؛ في حال تقدم أحد الحجاج بالاعتذار عن فرصه الحج ـ عقب فوزه بالقرعة ـ يسترد فقط 50 % من قيمة مبلغ جدية الحجز حال تقدمه بالاعتذار بحد أقصي شهر من تاريخ القرعة، وحال تقدم الحاج بالاعتذار بعد هذا الموعد وحتى قبل حجز السكن يفقد مبلغ جدية الحجز بالكامل، وحال التقدم بالاعتذار بعد حجز الشركة للسكن يحق للشركة تحصيل ثمن البرنامج بالكامل، على أن يُذكر ذلك صراحة بالعقد المبرم بين الشركة والحاج، ويُعتد بالمسار الإلكتروني السعودي كمرجعية للتحقق من حجز الشركة للسكن من عدمه.