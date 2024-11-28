شكرا لقرائتكم خبر عن 72.79 دولار للبرميل..تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية اليوم مع ارتفاع مخزونات البنزين بالولايات المتحدة الأمريكية في ظل تزايد المخاوف بشأن تراجع الطلب على الوقود في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات أو 0.1 % لتصل إلى 72.79 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا لتبلغ 68.71 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، وذلك عكس التوقعات بانخفاض طفيف في مخزونات الوقود قبل موسم العطلات.

وتوقع المحللون أن تتراجع مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 46 ألف برميل الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، أثر تباطؤ نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلكيْن وهما الولايات المتحدة والصين بشدة على أسعار النفط هذا العام، إلا أن تخفيضات الإمدادات من مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، حدت من هذه الخسائر.

وسبق أن أعلنت مجموعة أوبك+ التي تضخ نحو نصف نفط العالم، أنها ستقلص تدريجيًّا تخفيضات إنتاج النفط عن طريق زيادات صغيرة على مدى عدة أشهر في عامي 2024 و2025.



