شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر.. عيار 21 يسجل 3680 جنيها الآن والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية بحوالي 10 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3680 جنيها الآن.

أسعار الذهب في مصر اليوم:عيار 24 يسجل 4206 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3680 جنيها.

عيار 18 يسجل 3154 جنيها.

الجنيه الذهب 29440 جنيها.

ارتفاع أسعار الذهب العالميةارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم في ظل تراجع مستويات الدولار الأمريكي وتزايد المخاوف بشأن الحرب التجارية التي قد يبدأها ترامب مما يزيد من الطلب على الذهب كملاذ، بينما ينتقل تركيز الأسواق اليوم إلى بيانات التضخم والنمو التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية.

بشكل عام انخفض الذهب خلال شهر نوفمبر حتى الآن بنسبة 3.5% وسجل أدنى مستوى خلال الشهر عند 2536 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى في شهرين، وذلك بسبب تأثير فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وجد الذهب الدعم من جراء التوقعات أن الحرب التجارية التي قد تتسبب بها الإدارة الأمريكية الجديدة خاصة بعد تهديد ترامب برفع التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وكندا والمكسيك، سيعمل هذا على زيادة أعباء الديون الأمريكية إلى جانب تخفيض الضرائب على الشركات الأمريكية.