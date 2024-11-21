شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر الخميس 21 نوفمبر 2024.. عيار 21 يسجل 3745 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية بعد ارتفاع مساء أمس بحوالي 50 جنيها، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3745 جنيه الآن.

أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4280 جنيها. عيار 21 يسجل 3745 جنيها. عيار 18 يسجل 3210 جنيها. الجنيه الذهب 29960 جنيها.

الذهب خلال التداولات الصباحية

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات أمس بدعم من تعافي سعر الذهب العالمي بعد انتهاء موجة من التراجع خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تبقى تداولات الذهب في مصر معتمدة بشكل كبير على أداء الذهب العالمي، ولكن بشكل عام يستمر الترقب في الأسواق للتحركات خلال الفترة القادمة.

وتعافي سعر الذهب في مصر أيضا من توقف سعر الذهب العالمي عن الهبوط ليحاول تعويض جزء من الخسائر التي سجلها خلال الفترة الماضي، وذلك مع استمرار تأثر حركة السعر المحلي بتغيرات سعر الذهب العالمي بشكل أساسي.

من جهة أخرى تستمر التحركات التدريجية في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية في تحقيق ارتفاعات مما يؤدي إلي التأثير في أسواق الذهب.



