شكرا لقرائتكم خبر عن من هو المهندس "المديفر" الرئيس التنفيذي المكلف لـ"نيوم"؟ والان نبدء بالتفاصيل

المهندس المديفر

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مشروعات نيوم

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس إدارة شركة نيوم اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين المهندس أيمن المديفر رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا للشركة، وذلك بعد مغادرة نظمي النصر كرئيس تنفيذي. حيث يهدف هذا التغيير في القيادة إلى ضمان استمرارية العمل وفقًا لرؤية وأهداف نيوم الطموحة.يدعم المهندس "المديفر" في قيادة الشركة فريق قيادي قوي، يمتد عبر مختلف مناطق وقطاعات وأقسام نيوم.شغل المهندس المديفر منصب رئيس إدارة الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ومنذ عام 2018، ولديه فهمًا استراتيجيًا عميقًا لمشاريع نيوم ورؤيتها المستقبلية.ويشمل دور المهندس المديفر في الصندوق، الإشراف على جميع الاستثمارات العقارية المحلية والمشاريع التنموية والبنية التحتية. كما أنه عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات البارزة والقيادية في المملكة.تعد نيوم ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، ويستمر التقدم في تنفيذ جميع العمليات والمشاريع كما هو مخطط لها، بما في ذلك المرحلة التالية من محفظة مشاريعنا الضخمة مثل "ذا لاين"، "أوكساجون"، "تروجينا"، "مقنا" وجزر نيوم.وتسعى نيوم من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق التناغم بين المعيشة والأعمال والطبيعة، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.