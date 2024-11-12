شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع الحظر عن استيراد منتجات الدواجن من البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحظر عن استيراد منتجات الدواجن من البرازيل.

وأرسل اتحاد الغرف التجارية السعودية خطابا للغرف بناء على خطاب من وزارة التجارة يشير فيه إلى برقية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن التبليغ الفوري من منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية، يفيد بالسيطرة على مرض نيوكاسل في ولاية "ريو جراند دو سول" في البرازيل.

وتضمن القرار رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهزياتهما من البرازيل.