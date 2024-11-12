شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا» إتاحة شرح لخفض رأس المال وتوزيع حصة المراعي على المساهمين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أتاحت مجموعة صافولا مواد إضافية لمزيد من الإيضاح والشرح لعملية تخفيض رأس المال وتوزيع كامل حصتها في شركة المراعي لمساهمي صافولا المستحقين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المواد الإضافية تتضمن: عرضا توضيحيا لشرح عملية تخفيض رأس المال وتوزيع كامل حصة صافولا في شركة المراعي لمساهمي صافولا المستحقين، ومجموعة من الأسئلة الشائعة مع أجوبتها.
الجدير بالذكر أن المجموعة قد قامت بنشر تعميم المساهمين الخاص بتخفيض رأس المال وكذلك تعميم المساهمين الخاص بالصفقة الجوهرية ضمن مرفقات إعلان دعوة الجمعية العامة غير العادية والمنشورة على موقع تداول السعودية بتاريخ 12/11/2024م.
وتأتي هذه المواد الإضافية لتعزيز عملية الإفصاح والشفافية التي تتبناها المجموعة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المواد الإضافية تتضمن: عرضا توضيحيا لشرح عملية تخفيض رأس المال وتوزيع كامل حصة صافولا في شركة المراعي لمساهمي صافولا المستحقين، ومجموعة من الأسئلة الشائعة مع أجوبتها.
الجدير بالذكر أن المجموعة قد قامت بنشر تعميم المساهمين الخاص بتخفيض رأس المال وكذلك تعميم المساهمين الخاص بالصفقة الجوهرية ضمن مرفقات إعلان دعوة الجمعية العامة غير العادية والمنشورة على موقع تداول السعودية بتاريخ 12/11/2024م.
وتأتي هذه المواد الإضافية لتعزيز عملية الإفصاح والشفافية التي تتبناها المجموعة.