شكرا لقرائتكم خبر عن «الكثيري» توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع تجاري وفندقي في أبها والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.