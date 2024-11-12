شكرا لقرائتكم خبر عن «الكثيري» توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع تجاري وفندقي في أبها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الكثيري القابضة، اليوم، مذكرة تفاهم مع أمانة منطقة عسير للاستثمار في مشروع طويل الآجل، تحت رعاية أمين منطقة عسير، م. عبدالله الجالي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يتمثل المشروع في استغلال قطع عقارية بلدية لإنشاء وتشغيل مشروع تجاري وفندقي "نشاط مختلط"، على الأرض المملوكة لأمانة منطقة عسير في أرض الضباب بمدينة أبها بمساحة (53,300) متر مربع، لإقامة فندق ومرافق للتجزئة والترفيه.
ومثّل الجانبين في التوقيع كل من مشعل بن محمد الكثيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الكثيري القابضة ونواف بن عائض البقمي وكيل الأمين للاستثمار وتنمية الإيرادات في أمانة منطقة عسير، وجرى توقيع الاتفاقية في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتأتي هذه المذكرة في إطار سعي الكثيري القابضة في تحقيق أحد أهدافها الإستراتيجية في دعم وتنويع محفظتها الاستثمارية صوب قطاعات جديدة تقدّم قيمة مستدامة وطويلة الأجل.
وتبلغ مدة الاتفاقية 90 يوما تبدأ مدة سريانها من تاريخ توقيعها، وتجدد الاتفاقية لمدة مماثلة بموافقة الطرفين.
ونوهت بعدم تمكن الشركة في تحديد الأثر المالي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يتمثل المشروع في استغلال قطع عقارية بلدية لإنشاء وتشغيل مشروع تجاري وفندقي "نشاط مختلط"، على الأرض المملوكة لأمانة منطقة عسير في أرض الضباب بمدينة أبها بمساحة (53,300) متر مربع، لإقامة فندق ومرافق للتجزئة والترفيه.
ومثّل الجانبين في التوقيع كل من مشعل بن محمد الكثيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الكثيري القابضة ونواف بن عائض البقمي وكيل الأمين للاستثمار وتنمية الإيرادات في أمانة منطقة عسير، وجرى توقيع الاتفاقية في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتأتي هذه المذكرة في إطار سعي الكثيري القابضة في تحقيق أحد أهدافها الإستراتيجية في دعم وتنويع محفظتها الاستثمارية صوب قطاعات جديدة تقدّم قيمة مستدامة وطويلة الأجل.
وتبلغ مدة الاتفاقية 90 يوما تبدأ مدة سريانها من تاريخ توقيعها، وتجدد الاتفاقية لمدة مماثلة بموافقة الطرفين.
ونوهت بعدم تمكن الشركة في تحديد الأثر المالي.