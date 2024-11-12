شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.5% إلى 12047 نقطة، وبتداولات بلغت 5.758 مليار ريال.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 478.290 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.246 تريليون ريال. انخفاض أسهم 152 شركة انخفضت أسهم 152 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 70، من بين 243 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أسمنت الجوف، وملاذ للتأمين، وعلم، ومياهنا، والكابلات السعودية، فيما كانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، ورسن، والبحر الأحمر، وبرغرايززر، وأمريكانا، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 29110 نقطة، وبتداولات بلغت 90.936 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8.623 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 61.928 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 39 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 33، من بين 100 شركة مدرجة في السوق الموازية.