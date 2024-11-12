شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق تداول سهم «الشرقية للتنمية» لجلسة واحدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية اتخاذ 3 إجراءات ضد شركة الشرقية للتنمية، نظراً لعدم التزامها بإعلان القوائم المالية للفترة المنتهية في 30-09-2024 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية
وقالت تداول السعودية: إن الإجراءات تشمل: تعليق تداول سهم شركة الشرقية للتنمية في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الثلاثاء 10/05/1446هـ الموافق 12/11/2024م.
وأضافت أن الإجراءات تتضمن: استئناف تداول سهم الشركة لمدة 20 جلسة تداول ابتداء من يوم الأربعاء 13 نوفمبر الحالي، تلي الجلسة التي تم تعليق التداول، فيما يجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر المقبل.
وأفادت بأن الإجراءات تشمل أن في حال عدم إعلان القوائم المالية خلال المدة المشار إليها، يعاد تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأربعاء 11 ديسمبر، وحتى إعلان القوائم المالية.
وقالت تداول السعودية: إن الإجراءات تشمل: تعليق تداول سهم شركة الشرقية للتنمية في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الثلاثاء 10/05/1446هـ الموافق 12/11/2024م.
وأضافت أن الإجراءات تتضمن: استئناف تداول سهم الشركة لمدة 20 جلسة تداول ابتداء من يوم الأربعاء 13 نوفمبر الحالي، تلي الجلسة التي تم تعليق التداول، فيما يجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر المقبل.
وأفادت بأن الإجراءات تشمل أن في حال عدم إعلان القوائم المالية خلال المدة المشار إليها، يعاد تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأربعاء 11 ديسمبر، وحتى إعلان القوائم المالية.