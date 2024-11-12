شكرا لقرائتكم خبر عن «تدوير» توقع مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مصاهر للمعادن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تدوير البيئة الأهلية، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة ري سستاينبلتي الشرق الأوسط لدراسة إمكانية إنشاء مصاهر للمعادن ووحدات إعادة تدوير في المملكة العربية السعودية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتضمن الخطة تأسيس شركة مشتركة مملوكة من قبل الطرفين يتم إنشاؤها في مرحلة لاحقة.
ونوهت الشركة بنشر أي تطورات أو مستجدات بهذا الخصوص في حينه.
وأضافت أن مدة المذكرة سنة واحدة من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتضمن الخطة تأسيس شركة مشتركة مملوكة من قبل الطرفين يتم إنشاؤها في مرحلة لاحقة.
ونوهت الشركة بنشر أي تطورات أو مستجدات بهذا الخصوص في حينه.
وأضافت أن مدة المذكرة سنة واحدة من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.