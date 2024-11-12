الاقتصاد

«تدوير» توقع مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مصاهر للمعادن

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تدوير البيئة الأهلية، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة ري سستاينبلتي الشرق الأوسط لدراسة إمكانية إنشاء مصاهر للمعادن ووحدات إعادة تدوير في المملكة العربية .
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تتضمن الخطة تأسيس شركة مشتركة مملوكة من قبل الطرفين يتم إنشاؤها في مرحلة لاحقة.
ونوهت الشركة بنشر أي تطورات أو مستجدات بهذا الخصوص في حينه.
وأضافت أن مدة المذكرة سنة واحدة من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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