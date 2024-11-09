شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم السبت 9-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم السبت 9-11-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 13.07 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.10 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.10 جنيه للشراء.

13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.07 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.07 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.09 جنيه للشراء.

13.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.10 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.11 جنيه للشراء.

13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.10 جنيه للشراء.

13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.06 جنيه للشراء.

13.14 جنيه للبيع.