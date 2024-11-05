شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3825 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب في مصر صعودها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر، 4371.5 جنيه للبيع، و4354.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في مصر، 4007.25 جنيه للبيع، و3991.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر، 3825 جنيها للبيع، و3810 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في مصر، 3278.5 جنيه للبيع، و3265.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في مصر، 2550 جنيها للبيع، و2540 جنيها للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في مصر، إلى 2185.75 جنيه للبيع، و2177.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 30600 جنيه.