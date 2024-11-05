شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على زيادة رأس مال «تدوير» إلى 116.16 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية الموافقة على طلب شركة تدوير البيئة الأهلية زيادة رأس مالها من (58,080,000) ريال إلى (116,160,000) ريال.

وستكون زيادة رأس المال عبر منح (1) سهم مجاني مقابل كل (1) سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وتسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (58,080,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (58,080,000) سهم إلى (116,160,000) سهم، بزيادة قدرها (58,080,000) سهم.

على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.