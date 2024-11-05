شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3820 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر، 4365.75 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في مصر، 4002 جنيه للبيع، و3981 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر إلى، 3820 جنيها للبيع، و3800 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في مصر، 3274.25 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في مصر، 2546.75 جنيه للبيع، و2533.25 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في مصر إلى، 2182.75 جنيه للبيع، و2171.5 جنيه للشراء.