شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات الأمريكية وتقرير الوظائف يهيمنان على الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ألقت الانتخابات الأمريكية بظلالها على الأسواق خلال الأسبوع الماضي، فيما جاءت بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة أضعف بكثير من المتوقع، لكن الأسواق لم تتأثر بها إلى حد كبير.وتقدمت نائبة الرئيس الأمريكي هاريس على الرئيس الأمريكي السابق ترامب في ولاية أيوا بنسبة 47% مقابل 44% في استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة دي موين ريجستر/ميدياكوم في ولاية أيوا.وحصلت هاريس على دعم النساء في الولاية ذات اللون الأحمر التي فاز بها ترامب في عامي 2016 و2020. علاوة على ذلك، تغيرت احتمالات موقع بريديكت إت خلال عطلة نهاية الأسبوع لصالح فوز هاريس في الانتخابات.ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضي، مدفوعة بأرباح أمازون وإنتل على الرغم من نتائج تقرير الوظائف الضعيفة. وارتفعت أسهم بوينج وشيفرون ومايكروسوفت، بينما تراجعت أسهم آبل. وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والانتخابات الأمريكية لاحتمال حدوث تقلبات محتملة.وبلغت أرباح شركة إكسون موبيل في الربع الثالث من عام 2024 1.92 دولار للسهم الواحد، متجاوزةً التوقعات. انخفضت الأرباح السنوية حتى تاريخه إلى 26.1 مليار دولار من 28.4 مليار دولار بسبب انخفاض هوامش التكرير وأسعار الغاز، يقابلها إنتاج قياسي للسوائل وارتفاع مبيعات المنتجات عالية القيمة.وخفضت شركة بيركشاير هاثاواي حيازتها من أسهم آبل نسبة 25% في الربع الثالث، حيث باعت 100 مليون سهم، وعززت احتياطياتها النقدية إلى مستوى قياسي بلغ 325.2 مليار دولار. على الرغم من بيع أكثر من 600 مليون سهم في عام 2024، لا تزال شركة آبل أكبر حيازاتها من الأسهم.وارتفعت الأسواق الأوروبية يوم الجمعة، مع ارتفاع مؤشر ستوكس 50 بنسبة 1% ومؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.1%، مما قلل من الخسائر الأسبوعية.وعززت أرباح أمازون وإنتل القوية المعنويات، بينما قادت البنوك المكاسب. وقفزت أسهم ميرسك بنسبة 4.4% بعد رفع الأسعار المستهدفة من قبل باركليز وجي بي مورجان.وانخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.63% مع ارتفاع الين، مما أثر على الصناعات اليابانية ذات الكثافة التصديرية العالية. وعانت أسهم التكنولوجيا، مع خسائر كبيرة من أسهم أدفانتست وديسكو وغيرهما. وعلى الرغم من الخسائر اليومية، أنهى المؤشر الأسبوع بمكاسب صغيرة. أغلقت الأسواق يوم الإثنينوارتفع مؤشر هونغ كونغ للأسهم الصينية بنسبة 0.9%، منهياً بذلك انخفاضاً استمر ليومين مع تحسن نشاط المصانع الصينية. وكانت المكاسب مدفوعة بالعقارات والمستهلكين والأسواق المالية. ومع ذلك، فإن ضعف أرباح هونج كونج والمخاوف المتعلقة بالانتخابات الأمريكية والتعريفات الجمركية للاتحاد الأوروبي حدت من المكاسب. وانخفض سهم لي أوتو بنسبة 9.5% بسبب ضعف توقعات إيرادات الربع الرابع.على الرغم من تقرير الوظائف الضعيف الذي دفع الدولار الأمريكي للهبوط يوم الجمعة، إلا أن التعافي كان سريعاً إلى حد ما مع سيطرة تجارة ترامب.ولكن نتائج استطلاع نهاية الأسبوع في ولاية أيوا قد قلبت التوقعات لصالح هاريس مع اقترابنا من موعد الانتخابات الأمريكية يوم الثلاثاء، مما دفع الدولار الأمريكي إلى التراجع عند افتتاح التداول في آسيا.وارتفع الين الياباني بقوة مع تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 152 ين من أعلى مستوياته عند 153 ين يوم الجمعة وسط تراجع فرص ترامب. أما الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني فقد وصل إلى أعلى مستوياته في عامين يوم الجمعة ولكنه تراجع هذا الصباح في آسيا.وتخلف الدولار الكندي عن عملات مجموعة العشرة ولكنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي في بداية التعاملات الآسيوية. كما أضاف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مكاسب يوم الجمعة ولكنه لا يزال دون مستوى 1.30 الرئيسي.ومن المتوقع أن يصدر كل من الاحتياطي الفدرالي وبنك إنجلترا قراراتهما بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يقوم كلا البنكين المركزيين بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.وارتفع اليوان الصيني أيضاً واتجه الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني إلى 7.10 في آسيا صباحاً وسط مخاطر الانتخابات الأمريكية واجتماع السلطات الصينية هذا الأسبوع الذي من المرجح أن يعلن عن المزيد من التحفيز المالي.ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 69.5 دولاراً وخام برنت إلى 73.1 دولاراً، مسجلاً ثالث يوم على التوالي من المكاسب على الرغم من انخفاضه الأسبوعي بنسبة 3%. وترجع الزيادة إلى ترقب السوق للتوترات في الشرق الأوسط.وبقي الذهب عند مستوى 2,750 دولار يوم الجمعة، محافظاً على انخفاضه بنسبة 1.5% من أعلى مستوى سابق له، حيث قامت الأسواق بتقييم الطلب على الملاذ الآمن قبل الانتخابات الأمريكية وتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.وتداولت الفضة بالقرب من 32.49 دولار يوم الجمعة، بالقرب من أدنى مستوى لها في أسبوعين، حيث قام المستثمرون بتقييم توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي والطلب على الملاذ الآمن قبل الانتخابات الأمريكية.ووصلت العوائد إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، متراجعة عن المكاسب التي حققتها سندات الخزانة في وقت سابق من بيانات الوظائف الضعيفة لشهر أكتوبر بسبب انخفاض المخاطر قبل مزادات استرداد الأموال، والانتخابات الأمريكية، وقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.وانخفضت أسعار سندات الخزانة مقابل مقايضات أسعار الفائدة، مسجلة هوامش منخفضة قياسية. وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 4.38%، وهو أعلى مستوى له منذ 5 يوليو، مما أدى إلى انحدار الفارق بين 10 سنوات و3 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس ليصل الآن إلى -11.6 نقطة أساس فقط.جاءت بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة أضعف بكثير من المتوقع، لكن الأسواق لم تتأثر إلى حد كبير حيث كان من الصعب عزل الجانب السلبي الناجم عن عوامل غير متكررة مثل الأعاصير والعواصف وإضراب شركة بوينج ولا يزال التركيز منصباً على الانتخابات الأمريكية هذا الأسبوع.وارتفع عدد الوظائف الرئيسية بمقدار 12 ألف وظيفة فقط في شهر أكتوبر، وهو أقل بكثير من المتوقع بمقدار 100 ألف وظيفة وأقل من المتوقع (المعدل بالخفض) بمقدار 223 ألف وظيفة، مع صافي مراجعات شهرية بلغت -112 ألف وظيفة (+72 ألف وظيفة سابقاً).وبحسب التقرير الصادر عن "ساكسو بنك"، لم يتغير معدل البطالة عند 4.1%، وارتفع معدل الأجور بنسبة 0.4% على أساس شهري على أساس شهري أعلى من التوقعات السابقة بنسبة 0.3% ولكن على أساس سنوي عند 4.0%.وتراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الرئيسي إلى 46.5 من 47.2، متراجعاً عن توقعات المحللين البالغة 47.5. ومع ذلك، كان أبرز ما جاء في التقرير هو الزيادة الملحوظة في الأسعار المدفوعة، والتي ارتفعت إلى 54.8 من 48.3، لتعود إلى المنطقة التوسعية وأعلى من توقعات المحللين.