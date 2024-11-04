شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3970 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن الأصفر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين في مصر، 4331.5 جنيه للبيع، و4314.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر، 3970.5 جنيه للبيع، و3954.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر إلى، 3970 جنيها للبيع، و3775 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في مصر، 3248.5 جنيه للبيع، و3235.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين في مصر، 2526.75 جنيه للبيع، و2516.75 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين في مصر إلى، 2165.75 جنيه للبيع، و2157.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 30320 جنيها.