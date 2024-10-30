شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 12018 نقطة، وبتداولات بلغت 5.985 مليار ريال.
ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 571.985 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.028 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات، والبحر الأحمر، ومجموعة إم بي سي، وأميانتيت، والماجد للعود، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، صادرات، والنهدي، والباحة، ولجام للرياضة، والمطاحن الرابعة، الأكثر انخفاضا.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.533 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 58.648 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 39 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 36، من بين 99 شركة مدرجة في السوق الموازية.
ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 571.985 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.028 تريليون ريال.
انخفاض أسهم 129 شركةانخفضت أسهم 129 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 92، من بين 242 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
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السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 26868 نقطة، وبتداولات بلغت 43.220 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.533 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 58.648 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 39 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 36، من بين 99 شركة مدرجة في السوق الموازية.