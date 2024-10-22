شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب العالمية.. الأوقية تستهدف 2800 دولاراً والان مع تفاصيل الخبر

يتداول سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء بالقرب من المستوى التاريخي الذي سجله يوم أمس، حيث يستمر الطلب في التزايد على المعدن النفيس في ظل استمرار عدم اليقين مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الكبير من قبل صناديق الاستثمار في الذهب مع بقاء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى عند 2738 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 2719 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2734 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

ارتفع سعر الذهب يوم أمس ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 2740 دولار للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه عند الاغلاق وينهي التداولات منخفضاً عند 2719 دولار للأونصة. ويكون بذلك ارتفاع سعر الذهب منذ بداية عام 2024 بنسبة 32.6%.

الذهب يعد التحوط الأول ضد عدم اليقين السياسة والاقتصادي ولذلك يشهد انتعاش كبير خلال الأيام الأخيرة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، حيث تشهد الانتخابات عدم يقين مع اظهار استطلاعات الرأي اقتراب المرشحين من بعضهما، وعدم حسم المعركة الانتخابية لأي من مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب أو مرشحة الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كاملا هاريس.

يبدو أن الأسواق تستهدف المستوى 2800 دولار للأونصة، حيث ستستمر حالة عدم اليقين السياسي مع اقتراب الانتخابات. وقد يستمر الاتجاه الحالي للذهب حتى تصدر نتائج الانتخابات الأمريكية أو على الأقل معرفة لمن تميل كفة الانتخابات، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

ومن جهة أخرى تستمر التوترات في التزايد في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يبقي الطلب متواجد دائما على الذهب كملاذ آمن، ويمنعه من الدخول في تصحيح سلبي مطول