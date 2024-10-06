شكرا لقرائتكم خبر عن «سير» توقع مذكرة تفاهم مع «EVIQ» لتعزيز تجربة قيادة السيارات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.