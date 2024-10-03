شكرا لقرائتكم خبر عن بانخفاض 6.7%.. 6.6 مليار ريال قروض سكنية من البنوك للأفراد في شهر والان نبدء بالتفاصيل

التمويل العقاري السكني

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التمويل السكني للفلل

القروض السكنية للشقق

الدمام - شريف احمد - انخفض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف (القروض السكنية) في شهر أغسطس الماضي، مسجلا 6.599 مليار ريال.وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف بنسبة 7.6%، على أساس سنوي، مقارنة بـ 7.142 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.انخفض التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف على أساس شهري بنسبة 6.7%، مقارنة بـ 7.072 مليار ريال في شهر يوليو الماضي.واستحوذت الفلل على 57.4% من التمويل السكني للأفراد، مسجلة 3.791 مليار ريال.وانخفض التمويل السكني للفلل على أساس سنوي بنسبة 23.7%، مقارنة بـ 4.967 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.وبحسب النشرة انخفض التمويل السكني للفلل على أساس شهري بنسبة 13.4%، مقارنة بـ 4.380 مليار ريال في شهر يوليو من العام الحالي.واستحوذت الشقق على نسبة 37%، من إجمالي التمويل السكني للأفراد، مسجلة 2.446 مليار ريال في أغسطس الماضي.وارتفع التمويل السكني للأفراد في الشقق على أساس سنوي بنسبة 37.7%، مقارنة بـ 1.776 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.وسجل التمويل السكني للأفراد للشقق ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 8.1%، مقارنة بـ 2.262 مليار ريال في شهر يوليو 2024.واستحوذ التمويل السكني للأفراد للأراضي على 5.5%، إجمالي التمويل، في أغسطس الماضي، مسجلا 362 مليون ريال.وانخفض التمويل السكني للأفراد للأراضي على أساس سنوي بنسبة 9.3%، مقارنة بـ 399 مليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.وتراجع التمويل السكني للأفراد للأراضي على أساس شهري في أغسطس الماضي بنسبة 15.6%، مقابل 429 مليون ريال في شهر يوليو من العام الحالي.وبلغ إجمالي عقود التمويل في شهر أغسطس الماضي 9109 عقود، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 0.6%، بينما انخفض بنسبة 5.2% على أساس شهري.