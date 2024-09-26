شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة مسوح المهارات في سوق العمل لعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادرة مسوح المهارات في سوق العمل لعام 2024.

ويأتي ذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وشركة الأبحاث نيلسن آي كيو. أهداف المبادرة تهدف مبادرة مسوح المهارات إلى تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل بالمهارات المطلوبة للقطاع الخاص ومعرفة التحديات التي تواجهها المنشآت في التوظيف ومواكبة التغيرات التقنية في سوق العمل؛ لرفع إنتاجية الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وبناء منظومة مهارات متكاملة تنسجم مع احتياجات القطاعات، ومتطلبات أصحاب العمل.

وتتضمن الأهداف: توجيه برامج التدريب والتعليم للمواءمة مع متطلبات سوق العمل.

وتركز المبادرة على جمع البيانات من مختلف المشاركين في سوق العمل بما يشمل جمع البيانات من المنشآت حول المهارات المطلوبة وممارسات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتحديات التي تواجه المنشآت في عمليات الاستقطاب والتوظيف وتنمية واستخدام المهارات.

ومن ضمن ما تركز عليه المبادرة، مشاركة الأفراد من المواطنين والوافدين؛ إذ تستهدف المسوح معرفة مخزون المهارات التي يملكونها والتحديات التي تواجههم في سوق العمل؛ بهدف رفع المهارات والإنتاجية على المستوى الوطني وتقليل فجوات المهارات واستشراف الاتجاهات المستقبلية في سوق العمل.

وستعمل المبادرة على دعم القرارات والسياسات والبرامج المتعلقة بالمسارين التعليمي والمهني للكوادر الوطنية.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال المبادرة إلى تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة وتعزيز جاذبية سوق العمل للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى توفير المعلومات الأساسية حول المهارات المطلوبة في سوق العمل للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب وأصحاب المصلحة المعنيين.

