شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: انتهاء كافة الأعمال بالمتحف المصرى الكبير وجاهزيته لاستقبال الزائرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير منذ تولي الوزير مهام منصبه وزيراً للسياحة والآثار، والذي عُقد بمقر المتحف بميدان الرماية.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس والتعرف عليهم، وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس، والموافقة على اعتماد القوائم المالية المعدلة والحساب الختامي المعدل لهيئة المتحف عن العام المالي 2023/2024، بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الإدارة المختصة بالشئون المالية والإدارية بالمتحف.

وتم توجيه المختصين بهيئة المتحف ولجنة الحوكمة والمراجعة الداخلية المُشكلة بقرار سابق من مجلس الإدارة بالتنسيق في اتخاذ ما يلزم من اجراءات تنفيذية في هذا الشأن.

وشهد الاجتماع إحاطة أعضاء المجلس بآخر مستجدات العمل بالمتحف، حيث تم استعراض الموقف المالي والتنفيذي للأعمال الهندسية بالمتحف، حيث أشار اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة، إلى انتهاء كافة الأعمال بالمتحف وبقاعات العرض الرئيسية به، وجاهزية المتحف لاستقبال الزائرين والسائحين المصريين والأجانب.

كما تم الإحاطة بنتائج اجتماعات مجلس الوزراء بشأن متابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة، وعرض ومناقشة مستجدات تشغيل خدمات المتحف، مع الإحاطة بمستجدات تنفيذ العقد مع شركة تشغيل الخدمات.