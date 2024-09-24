شكرا لقرائتكم خبر عن مليار ريال لمستفيدي «سكني» عن شهر سبتمبر الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارٍ وخمسة ملايين ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر سبتمبر 2024.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، إن إجمالي دعم شهر سبتمبر الجاري خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ بهدف تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان. حلول ومزايا تمويلية أضاف بن ماضي، أن برنامج الدعم السكني يُقدم عددًا من الحلول والمزايا التمويلية لمستفيدي منتج البناء الذاتي؛ بهدف إكمال مراحل بناء منازلهم بما يلبي احتياجاتهم ورغباتهم.

ولفت إلى أن من الحلول التمويلية لمنتج "البناء الذاتي" باقة دعم الدفعة المقدمة، التي تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال.

وأفاد الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري أن الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" يُعد من الحلول التمويلية التنافسية، حيث يُمكن مستفيد "البناء الذاتي" من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًا، إضافة إلى مزايا أخرى تشمل دفعة تمويلية تصل إلى 25% من إجمالي التمويل العقاري.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة "المستشار العقاري" لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحّد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

