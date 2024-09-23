السياحة والآثار: عقد قمة "الاستثمار العربى الأفريقى" بأسوان فى نوفمبر القادم

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القاهرة - سامية سيد - - وضع الدورة السابعة والعشرين لقمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي تحت رعاية وزارة السياحة والآثار

نيابة عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شاركت يمنى البحار نائب الوزير في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن قمة "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي" في دورتها السابعة والعشرين التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب بالتنسيق مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وستُعقد هذه القمة تحت شعار "روابط اقتصادية.. سياحة.. صناعة.. زراعة.. تنمية شاملة مستدامة"، خلال الفترة من 11 وحتى 15 نوفمبر القادم بمحافظة أسوان، وتحت رعاية مجلس الوزراء المصري وجامعة الدول العربية وعدد من الوزارات والهيئات ومحافظتي أسوان والقاهرة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وخلال المؤتمر، ألقت نائب الوزير كلمة استهلتها بنقل تحيات شريف فتحي وزير السياحة والآثار للحضور، معربة عن سعادتها لمشاركتها في هذا المؤتمر، مثمنة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى جلال يسى على مدار سنوات عديدة من أجل تعزيز التعاون العربي لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة على أن هذه الجهود تعكس أيضاً الدور البارز للمرأة في شعوبنا العربية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشارت إلى أن استراتيجية وزارة السياحة والآثار تشجع على إقامة مثل هذه الأحداث، وذلك لمد جسور التعاون بين الدول والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وتبادل الرؤى حول القضايا الهامة.

كما أعربت يمنى البحار عن تلاقِي رؤى كل من وزارة السياحة والآثار واتحاد المستثمرات العرب فيما يتعلق بأهداف تشجيع الاستثمار، بوصفه المحفز الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وأيضاً فيما يتعلق بتشجيع حركة السياحة التي تعد واحدة من الروافد الاقتصادية المهمة لأي دولة، كما أن نموها ينعكس بصورة إيجابية على نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأضافت أنه إيماناً من الوزارة بالدور الهام الذي يقوم به الاتحاد، ودعماً لجهوده، واستمراراً لمسيرة تعاون مشترك تم على مدار سنوات عديدة، فقد قررت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وضع قمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي في دورتها السابعة والعشرين تحت رعايتها الأدبية.

واختتمت نائب الوزير كلمتها بالإعراب عن أطيب تمنياتها بانعقاد قمة ناجحة تأتي ثمارها المرجوة.

وخلال المؤتمر الصحفي، ألقت الدكتورة هدى يسى كلمة أكدت خلالها على أن التواجد الهائل للحضور يؤكد على دعمهم الكامل للوطن ولكافة الجهود التي يبذلها المجتمع المدني والقطاع الخاص.

كما أشارت إلى أن تضافر الجهود وخاصة من قِبل السفارات المختلفة يؤكد على التعاون الدولي ودعم الفكر الذي تقوده الدولة المصرية بشكل عام واتحاد المستثمرات العرب بشكل خاص، مشيرة إلى النجاح الذي حققته قمة الاستثمار خلال دوراتها السابقة، لافتة إلى أن هذه الدورة تحظى بمشاركة أكثر من 35 دولة على مستوى العالم.

وأوضحت أنه سيتم تنظيم برنامج سياحي للمشاركين في القمة في إطار انعقادها بمحافظة أسوان بما يساهم في الترويج السياحي للمحافظة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة.

وافتتحت المؤتمر الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس جمعية سيدات الأعمال للتنمية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، وقد شارك في الحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة أسوان، واللواء شريف الماوردى رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والأستاذ الدكتور أيمن دياب عميد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، والنائب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، واللواء أشرف حسن سعد الله المدير التنفيذي لجمعية الصناع المصريون، والمهندس علي زين العابدين عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب.

هذا بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول بالقاهرة، وممثلى الوزارات والهيئات والمحافظات ومجلسي النواب والشيوخ وجمعيات المستثمرين، ومستثمرات ورجال الأعمال، وأعضاء وعضوات اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يشارك في قمة "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي" نخبة رفيعة المستوى من ممثلي الوزارات المعنية بالدول العربية والأفريقية والأجنبية وممثلين عن مجموعة دول البريكس في قطاعات الاستثمار، السياحة، الصناعة، التجارة، والصحة وبمشاركة منظمات المجتمع المدني والاتحادات العربية النوعية المتخصصة ومجالس الأعمال مما يعتبر فرصة مواتية لتعزيز التعاون في كافة المجالات التنموية والاقتصادية لجميع الدول والكيانات المشاركة بقمة الاستثمار.