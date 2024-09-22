شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير السويد بالقاهرة تعزيز أطر التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير هوكان إيمسجورد Håkan Emsgård سفير دولة السويد بالقاهرة، اليوم الأحد لمناقشة الرؤى والأفكار التي من شأنها أن تساهم في تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وذلك بحضور السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السويد إلى مصر، والترويج السياحي للمقصد المصري بالسويد بصورة أكبر من خلال تنظيم حملات ترويجية مشتركة ورحلات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام ومنظمي الرحلات وشركات السياحة والمؤثرين والمدونين بالسويد إلى مصر، لإلقاء الضوء على المقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها بالمقصد السياحي المصري والوجهات السياحية به، لاسيما الجديدة والواعدة والتي من بينها مدينة العلمين الجديدة.

هذا بالإضافة إلى مناقشة إمكانية زيادة عدد رحلات الطيران ولاسيما المنخفض التكاليف من السويد والدول الإسكندنافية إلى مصر.

كما تطرق اللقاء لبحث آليات التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري والتي من بينها إمكانية تنظيم عدد من المعارض الأثرية المؤقتة للآثار المصرية في السويد.

تجدر الإشارة إلى أن تاريخ علاقات التعاون الأثري بين مصر والسويد بدأ منذ حملة انقاذ آثار النوبة في ستينيات القرن الماضي، كما أن هناك عدد من البعثات الأثرية السويدية تعمل في مواقع أثرية في مصر في أعمال الحفائر الأثرية والترميم.