شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منشأة تجارية في مجال العطور خالفت ضوابط الإعلان الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة عن ضبط منشأة تجارية في مجال العطور استخدمت أسماء محظورة في الإعلان عن عطور بمسميات منسوبة لشخصيات اعتبارية في المملكة والخليج.

وأوضحت أنها كانت تنشر ذلك في منشأتها التجارية، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات. إيقاع العقوبات النظامية بحق المنشأة وضبطت المنشأة وأزيل موضع المخالفة، فيما تستكمل الإجراءات لإيقاع العقوبات النظامية بحق المنشأة، والمُعلن لها لمخالفتهما الأنظمة والتعليمات وضوابط الإعلان الإلكتروني، في نظام التجارة الإلكترونية.

وترصد وزارة التجارة وتتابع الإعلانات الإلكترونية، وتحيل المنشأة والمُعلن لها المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر من خلالها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.