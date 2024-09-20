شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تعرض على 50 صحفيًا ومؤثرًا من فرنسا أحدث المشروعات السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مؤتمرًا صحفيًا حضره 50 من ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين الفرنسيين، الذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث استعرض خلاله عمرو القاضي، من خلال عرض تقديمي، أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر والمشروعات السياحية التي يتم انجازها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المدن السياحية المصرية ولاسيما منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.



السفير المصري في فرنسا وقيادات هيئة تنشيط السياحة

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA 2024، الذي أُقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، بجناح يضم عارضين من شركات سياحة وفنادق مصرية بالإضافة إلى شركتي مصر للطيران وآيركايرو، والذي افتتحه السفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بحضور رامي نظمى أمين مدير المكتب المركزي لدول فرنسا والبنلوكس بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.



رئيس هيئة تنشيط السياحة يعرض أبرز المشروعات السياحية في مصر

وأكد عمرو القاضي، على أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد أهم معرض سياحي مهني في دولة فرنسا والتي تعد أحد الأسواق السياحية المستهدفة، كما أنه فرصة جيدة للقاء متخذي القرار وممثلي القطاع السياحي في فرنسا لإلقاء الضوء على المقومات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وجهود الوزارة ليكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث التنوع في أنماطه ومنتجاته السياحية.

وخلال المؤتمر أثنى الحضور على ما تم عرضه، معربين عن رغبتهم في تنظيم العديد من الرحلات التعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين الفرنسيين إلى مصر لزيارة المدن السياحية المصرية ولاسيما المدن الجديدة.



لقاء رئيس هيئة تنشيط السياحة و50 صحفيًا ومؤثرًا من فرنسا

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة عدة لقاءات مهنية مع مجموعة من مسئولي عدد من منظمي الرحلات وشركات السياحة العاملة بالسوق الفرنسي لبحث سبل تعزيز التعاون لزيادة الحركة السياحة الوافدة من هذا السوق السياحي الهام إلى المقصد السياحي المصري كما تم الاستماع إلى مقترحاتهم لتحقيق ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المعرض حظى بمشاركة واسعة من دول العالم و1300 شركة سياحة وفندق كما تم خلاله تنظيم 90 مؤتمر مهني وصحفي.



لقاءات رئيس هيئة تنشيط السياحة مع مننظمي الرحلات السياحية

وشاركت هذا العام الوزارة بجناح تبلغ مساحته 198 متر مربع يضم عارضين يمثلون 11 شركة سياحة و10 فنادق مصرية بالإضافة إلى شركتي مصر للطيران وآيركايرو.

وتم تصميم الجناح على الطراز الفرعوني على شكل معبد بلمحة عصرية ويضم شاشات لعرض الأفلام الترويجية عن المقومات والأنماط والمنتجات السياحية التي تتمتع بها الوجهات السياحية المصرية، وفتارين لعرض عدد من المستنسخات الأثرية للترويج للحضارة المصرية العريقة.