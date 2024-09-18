شكرا لقرائتكم خبر عن النساء يستحوذن على النصيب الأكبر من التمويل متناهى الصغر بحصة 56.7% والان مع تفاصيل الخبر

نمت أرصدة قيمة تمويل المشروعات متناهى الصغر في مصر إلى 65.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2024 مقابل 45.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 43.4%، وانخفضت أعداد المستفيدين إلى 3.8 مليون مستفيد بنسبة تراجع 2.3%، وتوزعت أنشطة تمويل المشروعات متناهية الصغر وفقًا لنوع المستفيد (ذكور وإناث) كما يلى:

التمويل الممنوح للذكور



- بلغت أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الذكور في نهاية الربع الثاني 2024 نحو 29.9 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.63 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الثاني 2023 الذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 22.5 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.6 مليون مستفيد.



- احتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الذكور في نهاية الربع الثاني 2024 المركز الأول بنسبة 53.2% بينما احتلت المركز الثاني بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 43.2%.

التمويل الممنوح للإناث



- بلغت أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الإناث في نهاية الربع الثاني 2024 نحو 26.3 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 2.2 مليون مستفيد مقارنة بنهاية الربع الثاني 2023 الذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 19.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 2.3 مليون مستفيد.



- احتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الإناث في نهاية الربع الثاني 2024 المركز الثاني بنسبة 46.8% بينما احتلت المركز الأول بالنسبة لعدد المستفيدين بنسبة 56.7%.

التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.