شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«كاتريون» تحصل على تمويل من البنك الأول بـ221 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ونوهت بتخصيص مبلغ 209 ملايين ريال منها لتنفيذ تكاليف الإنجاز ومبلغ 12 مليون ريال لتمويل ضريبة القيمة المضافة خلال فترة الإنشاء.

وتبلغ مدة التمويل 15.5 سنة ميلادية تشمل فترة سماح تبلغ مدتها 13.5 شهر ميلادي الأولى.

وقدمت الشركة تعهدا لخدمة الدين، فيما ستقدم الشركة القائمة على المشروع سند لأمر كضمان رئيسي لتغطية مبلغ التمويل.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كاتريون للتموين القابضة توقيع إحدى شركاتها التابعة -شركة كاتريون لخدمات الإعاشة-، أمس، اتفاقية تمويل بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك مع البنك السعودي الأول.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الاتفاقية لغرض تمويل تكاليف مشروع وحدة التموين الجاري إنجازها بمشروع البحر الأحمر، فيما تبلغ قيمة التمويل البنكي 221 مليون ريال.ونوهت بتخصيص مبلغ 209 ملايين ريال منها لتنفيذ تكاليف الإنجاز ومبلغ 12 مليون ريال لتمويل ضريبة القيمة المضافة خلال فترة الإنشاء.وتبلغ مدة التمويل 15.5 سنة ميلادية تشمل فترة سماح تبلغ مدتها 13.5 شهر ميلادي الأولى.وقدمت الشركة تعهدا لخدمة الدين، فيما ستقدم الشركة القائمة على المشروع سند لأمر كضمان رئيسي لتغطية مبلغ التمويل.