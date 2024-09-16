شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: المركزي الأوروبي يجب أن يخفض الفائدة بشكل أكبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي البلجيكي، بيير فونش، إن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يكون قادرًا على مواصلة تخفيف السياسة النقدية، لكن يجب أن يأخذ في اعتباره ارتفاع أسعار المستهلك.

وأوضح فونش في مقابلة تليفزيونية مع قناة "في آر تي" البلجيكية، أنه "حسب السيناريو الأساسي الذي نتصوره، إذا تحققت توقعاتنا، فيجب أن نكون قادرين على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر"، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء يوم الأحد.

خطر ضئيل

وأضاف بيير فونش: "لكني أرى خطرًا ضئيلًا في أن يحدث هذا بشكل أبطأ إذا ظل التضخم في قطاع الخدمات مرتفعًا".



وجاءت تصريحات فونش بعد 3 أيام من خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية، إذ أشارت رئيسة البنك كريستين لاجارد إلى أنه من المرجح إجراء خفض آخر في ديسمبر، وليس في الاجتماع المقبل في أكتوبر.

زيادة أسعار المستهلك

وقال محافظ البنك المركزي البلجيكي، إن زيادة أسعار المستهلك "يبدو أنها تحت السيطرة تقريبًا، لكن التضخم في قطاع الخدمات ــ التضخم دون السلع والطاقة ــ يظل مرتفعًا للغاية، عند نحو 4%".

وأضاف: "لذا فإن الأمر ليس بهذه السهولة، وإذا كان التعافي مقبلًا، ونحن نأمل ذلك، فمن المحتمل جدًا أن يظل التضخم أعلى من 2% لفترة أطول".