تنشيط السياحة: ⁠الترويج لمصر كمقصد واعد لتصوير الأعمال الفنية المختلفة

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القاهرة - سامية سيد - - الفن أحد أدوات القوى الناعمة للترويج السياحي عالمياً

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي Abhijeet Patil رئيس مؤسسة Raj Rai travel &globe hoppers الرائدة في التصوير السينمائي بدولة الهند في زيارة تعريفية لعدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينة القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الاستضافة هي ثمرة الجهود التي تبذلها الهيئة للترويج السياحي لمصر والتي من بينها التواصل مع الخبراء والمتخصصين في صناعة السينما العالمية للتعرف على ما تمتلكه مصر من مقومات جذب سياحي متنوعة ومتعددة بالإضافة إلى إمكانياتها في الإنتاج السينمائي والدرامي المتميزة، مؤكداً على أن الفن يعد أحد أدوات القوى الناعمة التي تستخدم في الترويج السياحي عالمياً.

وأضاف أن التصوير السينمائي أصبح من أهم مصادر العملة الأجنبية للدول لذا تبذل الهيئة جهوداً حثيثة للتواصل مع الشركاء والمتخصصين للترويج لمصر كمقصد واعد لتصوير الأعمال الفنية المختلفة لدى شركات الإنتاج العالمية ولاسيما في دولة الهند.

كما عقد عمرو القاضي اجتماعاً مع Abhijeet Patil بحضور محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والدكتور محمد عطا الشربيني مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث قام السيد Abhijeet Patil باستعراض نماذج أعماله السابقة في عدد من الدول التي قام بالترويج لها شملت كل من روسيا وتركيا وموريشيوس وغيرها من الدول، كما أشار إلى بروتوكول التعاون الذي قام بتوقيعه مع لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي واصفاً إياه بالخطوة الإيجابية نحو وضع مصر على خريطة المقاصد المقترحة للتصوير السينمائي بالنسبة لشركات الإنتاج الهندية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة سوف يتبعها زيارات أخرى لعدد من شركات الإنتاج الهندية.

وخلال زيارة Abhijeet Patil لمدينة الإنتاج الإعلامي، التقى بمسئولي لجنة مصر للأفلام حيث قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع اللجنة للترويج لمصر كمقصد لتصوير الأعمال الفنية المختلفة في الهند، كما قام بجولة بالأستوديوهات ومواقع التصوير بالإضافة إلى الاستماع لشرح من مسئولي مدينة الإنتاج الإعلامي عما تمتلكه المدينة من إمكانيات فينة، وتقنية، وكوادر بشرية وغيرها.

