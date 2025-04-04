محمد رمضان يطرح “قالوا إيه”: “أنا فعل.. وأنتم مكلمة!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق النجم محمد رمضان مساء يوم الخميس أغنيته الجديدة بعنوان “قالوا إيه” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، محققًا تفاعلًا واسعًا خلال الساعات الأولى من طرحها. وتُعد الأغنية استمرارًا لأسلوبه الغنائي الحماسي، الذي يدمج بين الإيقاع السريع والكلمات التي تبرز ثقته بنفسه وشعبيته الجماهيرية.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إيهاب كولبيكس، وتحمل توقيعًا فنيًا معتادًا من محمد رمضان، الذي يعتمد على رسائل القوة والنجاح، ويعبّر من خلالها عن مكانته الفنية وتأثيره الكبير بين الجمهور.

كلمات “قالوا إيه”

وتضمنت الأغنية عددًا من المقاطع التي لاقت رواجًا بين الجمهور، أبرزها:

“قالوا عني أي أرض نزلتها، أنا كسبت فيها محبة أهلها”

“قالوا عني نجم نازل مـ السما، لو روحت حتة تقلب ملحمة”

“أنا فعل بس وإنتم مكلمة”

ويستعرض رمضان من خلال الأغنية مسيرته الفنية، وكيف تحوّل إلى ظاهرة جماهيرية، لا سيما في الحفلات الجماهيرية التي تميّز بها، وتحوّلت في معظمها إلى “ملاحم فنية”، بحسب تعبير كلمات الأغنية.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وبمجرد صدور الأغنية، بدأت تنتشر مقاطع منها عبر “تيك توك” و”إنستغرام”، وسط تعليقات مختلفة بين الجمهور، بين من اعتبرها “أغنية حماسية موجهة للجمهور” وبين من رأى أنها استمرار للنمط الغنائي المميّز المعتاد لدى رمضان.

ويواصل محمد رمضان خلال هذه الفترة نشاطه الفني المكثّف، سواء من خلال الحفلات أو الأعمال الغنائية المنفردة، بالإضافة إلى تحضيراته لأعمال درامية وسينمائية جديدة يُرتقب الإعلان عنها قريبًا.