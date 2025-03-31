نور علي برسالة مؤثرة لـ بسام كوسا: “لاتتركنا وتروح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة نور علي عن حبها الكبير وامتنانها العميق للفنان القدير بسام كوسا، وذلك عقب نجاح تعاونهما في مسلسل “البطل”، الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة خلال عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2025.

ونشرت نور عبر حسابها على “إنستغرام” صورة تجمعها ببسام كوسا من كواليس المسلسل، أرفقتها برسالة مؤثرة جاء فيها: “عزيزي يوسف، مو بس مريم بتحبك كتير… كل الوطن العربي بحبك كتير. لا تتركنا وتروح.”

وهو تعليق يجمع بين العاطفة الشخصية والدور الذي جسده بسام في المسلسل، ما يعكس قوة العلاقة المهنية والإنسانية بينهما.

عن مسلسل “البطل”

يروي العمل قصة رجل يُخاطر بحياته لإنقاذ مراهق من حريق مروّع، ليصبح بطلاً في نظر أهل قريته، قبل أن يجد نفسه في مواجهة شرسة مع بلطجي ماكر يسعى للهيمنة والنفوذ. يسلط المسلسل الضوء على صراع متجذر بين القيم والأخلاق من جهة، والسلطة والنفوذ من جهة أخرى.

وقد شارك حساب “شاهد” الرسمي على “إنستغرام” إعلانين ترويجيين للعمل، حمل أحدهما عبارة: “لحظة المواجهة قد حانت بين القيم والأخلاق وبين النفوذ والسلطة، فلمن ستكون الغلبة؟”، فيما جاء في الإعلان الثاني: “في زمن اختلت فيه القيم والمبادئ… من يكون البطل؟ وما هو ثمن البطولة؟”، وهي تعليقات اختصرت بعمق رسالة العمل وأبعاده الفكرية.

المسلسل مأخوذ عن فكرة الكاتب المسرحي السوري الراحل ممدوح عدوان بعنوان “زيارة الملكة”، وتمت معالجتها دراميًا من قبل الليث حجو والكاتب رامي كوسا، اللذين شاركا في كتابة السيناريو والحوار، بينما تولى الليث حجو الإخراج.

وقد صُوّر العمل في قرية الغسّانية بريف اللاذقية، حيث أضفت الطبيعة الخلابة بعدًا بصريًا مميزًا. ويشارك في بطولته إلى جانب بسام كوسا كل من: محمود نصر، نور علي، هيما إسماعيل، نانسي خوري، وسام رضا، خالد شباط، جرجس جبارة، همام رضا وآخرين.