كيف احتفل محمد الحملي بيوم ميلاده؟

آخر أعمال محمد الحملي

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محمد الحملي في سطور

أبرز أعماله المسرحية

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أبرز أعمال محمد الحملي الدرامية

أعمال مسرحية من تمثيله وإخراجه

أعمال للسينما

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 04:19 مساءً - يحتفل الفنان والمخرجاليوم 14 يناير بيوم ميلاده، وشارك متابعيه احتفاله بطريقته الخاصة؛ حيث نشر صورة له وهو يركب سيارة حمراء وممسك بيده كعك يوم ميلاده، وضع عليها خمس شمعات مشتعلة وخلفة عدد من البالونات وعلق وكتب: "يوم ميلاد سعيد"، وتفاعل معه محبوه ومتابعوه، وتمنوا له سنة سعيدة وهنأوه.وكان آخر عمل مسرحي للفنانهو إعادة صنع مسرحية "ليلى والذيب"، الذي قدمته في الثمانينات الفنانة هدى حسين، سحر حسين، ومحمد العجيمي، وانطلقت للمرة الأولى خلال عام 1988 وحققت نجاحاً كبيراً، وهي من تأليف وإخراج نجاة حسين وصياغة شعرية عبداللطيف البناي، وألحان جاسم الغريب، وأُعيد الآن بفنانات أخريات هنَّ الفنانة حصة النبهان، سعاد الحسيني، والفنان عبدالعزيز السعدون، والذي تقدم عروضه على مسرح نادي السالمية الرياضي.فنان ومخرج، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، قدم أول عمل له بالدراما بمسلسل "بيت العائلة" من ﺇﺧﺮاﺝ حسن إبراهيم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ حامد حنفي، ومن بطولة الفنان إبراهيم الصلال، أسمهان توفيق، جاسم النبهان ، جمال الردهان، هدى حسين، ليلى السلمان.نشط الفنان محمد الحملي بمجال المسرح وقدم العديد من الأعمال المسرحية كان منها: "عايلة قرقيعان"، "مسرح بلا جمهور"، "حفرتين في حفرة"، "البيت بيتك"، "حاميها حراميها"، "الهامور المفترس"، "أمنا الغولة"، "شارع الحب"، "المدينة الثلجية"، "عودة شيزبونة"، "أحلام وطن"، "لولاكي 3"، "أحلام سعيدة"، "سوبر ار"، "بتشاهي"، "مسرحية بر بحر"، "أمينة سماح"، "الأحدب"، "أبطال السلاحف"، "الغولة"، "المدينة الثلجية2"، "جزيرة الديناصور"، "سكة سفر"، و"علاء الدين".كما قدمأعمالاً عديدة للتلفزيون من أبرزها مسلسل "بيت العائلة"، "وسع صدرك "، "الأخ صالحة"، "عائلتي"، "مسك وعنبر"، "عيال بو سالم"، "عيني عينك "، "موزة ولوزة"، "دمعة يتيم"، "المقرود"، "عيني عينك 2"، "زمن مريان"، "الفلته"، "كل يوم سالفة"، "جدر الوالدة"، "مجموعة إنسان"، "العافور"، "في عينيها"، "رحى الأيام"، "بو طار"، و"الروح والرية".كما قدم أعمالاً مسرحية كممثل ومخرج كان منها: مسرحية "شارع الحب"، "المدينة الثلجية"، "عودة شيزبونة"، "لولاكي 3"، و"جدر الوالدة" .كما قدمعملاً للسينما وهو فيلم "النهاية".

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