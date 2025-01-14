4 مخرجين يتنافسون على جائزة أفضل مخرج مسلسلات في حفل joy awards لعام 2025

أحمد خالد موسى عن مسلسل "العتاولة"

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مسلسل "العتاولة"

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رشا شربتجي عن مسلسل "ولاد بديعة"

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مسلسل "ولاد بديعة"

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علي العلي عن مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"

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مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"

محمد سامي عن مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

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مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 04:19 مساءً - مع اقتراب العد التنازلي لأضخم حدث بموسم الرياض ينتظره الكثير، وبحضور سعودي وخليجي وعربي وعالمي لنجوم ومشاهير في كل عام لحفل توزيع جوائز، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، منذ أشهر، عن أسماء 4 من أفضل المخرجين على مستوى الوطن العربي، والذين يتنافسون على جائزة أفضل مخرج مسلسلات لهذا العام، وهم:عن مسلسل "العتاولة"،عن مسلسل "ولاد بديعة"،عن مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، وأخيراًعن مسلسل "نعمة الأفوكاتو".أحمد خالد موسى هو مخرج مصري، تخرج في الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام، قسم إخراج سينمائي، وعمل في بداية حياته كمساعد للمخرج رامي إمام في فيلمي "كلاشنكوف" و"ثمن دستة أشرار"، ومع شريف عرفة في "لحظات حرجة".قام بإخراج أكثر من 700 إعلان، وبعد ذلك رشحه إياد نصار لإخراج مسلسل "من الجاني" الذى يُعد باكورة أعماله كمخرج، وقدم أكثر من مسلسل بعد ذلك.يُعد مسلسل "العتاولة" من أهم المسلسلات في مسيرةالفنية، والذي حقق نسبة مشاهدات عالية أثناء عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، ومن المقرر عمل جزء ثانٍ منه يُعرض في رمضان المقبل 2025.تدور قصة مسلسل "العتاولة" حول الشقيقين "نصار" و"خضر"، وهما مجرمان محترفان، وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر "حنة" فتغير حياة نصار، ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، لكن ينشأ صراع دموي بين الشقيقين، ويملأ الانتقام قلبيهما، مما يتسبب في دمار كل العائلة، والزجّ بأحدهما في السجن.ويشارك في مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن، منهم: الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوري، هدى الأتربي، وحنان يوسف، إنتاج صادق الصباح، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.رشا شربتجي مخرجة سورية، وُلدت في القاهرة لأم مصرية وأب سوري هو المخرج هشام شربتجي، عملت في الدراما التلفزيونية السورية مساعدة لوالدها، قبل أن تقدم مسلسلها الأول (قانون ولكن) 2003.قدمتعدداً من المسلسلات التي حققت صدى وانتشاراً جماهيرياً لافتاً، مثل: "أشواك ناعمة (2005)، غزلان في غابة الذئاب (2006)، يوم ممطر آخر (2008)، زمن العار (2009)، أسعد الوراق (2010)، تخت شرقي (2010)، وابن الأرندلي (2009)".حقق مسلسل "ولاد بديعة"، خلال عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، نسبة مشاهدات عالية، ودارت أحداثه حول أربعة أشقاء يعيشون مع والدتهم وتُدعى "بديعة" في حي شعبي بمدينة دمشق بسوريا، وتبذل الأم جهوداً جبارة لتربية أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم، فيما يُقابل كل منهم العديد من الصعاب والتحديات، في رحلة سعيهم لتحقيق أحلامهم المختلفة.مسلسل "ولاد بديعة" من ﺇﺧﺮاﺝ، وﺗﺄﻟﻴﻒ كل من علي وجيه، يامن حجلي، وشارك ببطولة المسلسل سلافة معمار، سامر إسماعيل، محمود نصر، نادين تحسين بيك، نادين خوري، وإمارات رزق.اطلعوا على في يوم ميلادها: سلافة معمار تلهمك صيحات مكياج تناسب البشرة الفاتحةمخرج بحريني، مواليد 8 يوليو 1983، قدم العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، كان من أشهرها مسلسل "لو باقي ليلة"، وفيلمه "ليلى" عام 2009، ومن أعماله الدرامية التلفزيونية مسلسل "ذاكرة من ورق"، و"الخطايا العشر" عام 2018.يُعد مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" من أكثر المسلسلات التي أثارت الكثير من الجدل خلال عرضه في ماراثون رمضان الماضي 2024، يأتي في إطار درامي، يعيش (رشيد) وزوجته (هيلة) وبناتهما الثلاث حياة مثالية، ويديرون مدرسة مختلطة، ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص (رشيد) لم يكن أحد يتوقعها، من ﺇﺧﺮاﺝ علي العلي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ هبة مشاري حمادة، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، وأحمد إيراج.محمد سامي مخرج مصري، ولد في عام 1983، عُرف كمخرج للأغاني المصورة، والتي لاقت بعضها نجاحاً لافتاً، منها أغاني الفنانة هيفاء وهبي (80 مليون إحساس) و(أنت تاني)، ولم يكتفِ المخرجبالعمل في مجال إخراج الأغاني المصورة، وإنما امتد نشاطه لتتنوع أعماله بين السينما والتلفزيون، فقدم مسلسلات (آدم، مع سبق اﻹصرار، حكاية حياة) وفيلم (عمر وسلمى 3).يُعد مسلسل "نعمة الأفوكاتو" من أكثر المسلسلات التي نالت إعجاب الجمهور على مستوى الوطن العربي، وتقدم مي عمر في "نعمة الأفوكاتو" دراما اجتماعية تشويقية مثيرة، من خلال شخصية نعمة، وهي محامية ذكية، ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها، سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها، أو من ناحية العمل؛ حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدي، ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو، والتي تكشفها الأحداث.مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

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