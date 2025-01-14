4 مطربين ينافسون على جائزة أفضل أغنية في حفل joy awards لعام 2025 فمن سيفوز؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 04:19 مساءً - أُسدل الستار أول أمس الأحد 12 يناير على مرحلة ‏التصويت لجوائز صُنّاع الترفيه ‏Joy Awards‏ لعام 2025، بعد مشاركة جماهيرية واسعة ‏عبْر التطبيق الخاص بالجائزة؛ استعداداً للإعلان عن الفائزين خلال الحفل المرتقب يوم السبت ‏المقبل 18 يناير في "‏anb Arena‏" ضمن فعاليات موسم الرياض.‏

منافسة قوية على فئة أفضل أغنية

أغنية "لماح" لعايض

شهدت المنافسة على فئة أفضل أغنية بين 4 من أفضل الأغاني التي حققت أعلى نسب استماع، وهي: أغنية "لمّاح" لعايض، أغنية "الجو" لماجد المهندس، أغنية "هيجيلي موجوع" ‏لتامر عاشور، أغنية "وين" للشامي.فييُكرر المطرب السعودي عايض تعاونه مع الملحن راكان، الذي لحّن له أغنية "ردي"؛ ليغني من جديد على وقع اللحن العاطفي المليء بالمشاعر، وكتب الكلمات فارس فايح، لتُعبر عن مشاعر الحب العميقة والمكتومة في علاقة حب من طرف واحد.

وتقول كلمات الأغنية: "كيف أبيّن لك شعوري دون ما أحكي. خابرك لمّاح لكن ما لمحته. لاتغرّك كثرة مزوحي وضحكي. والله إن قلبي لغيرك ما فتحته. ألف مرّة جيت لك شايل شعوري. وأرجع بنفس الشعور وما شرحته. يا كثر ما قلت عادي مو ضروري. لو جمعت الشوق فيني أو طرحته".

أغنية "الجو" لماجد المهندس

للمطرب العراقي ماجد المهندس من كلمات أحمد علوي، ألحان أحمد الهرمي، توزيع موسيقي سريوس. وقد تم تصوير الأغنية فيديو كليب من إخراج فادي حداد.

وتقول كلمات الأغنية: "الجو يبي له اثنين. عشاق ولهانين. الجو يقول شلون! ماني معاك الحين! مو ناقص أحلى جو. ألا تجي ويحلو. ونعيش أنا وياك".

أغنية "هيجيلي موجوع" لتامر عاشور

يتعاون فيها الفنان المصري تامر عاشور مع الملحن عمرو الشاذلي، ومن كلمات محمود عليم، وتوزيع عمرو الخضري. وتنتمى إلى طابع أغاني الدراما؛ حيث كررتعاونه مع نفس فريق الأغنية الذين تعاون معهم سابقاً في أغنية "تيجي نتراهن"، وقد حققت الأغنيتان نجاحاً كبيراً.

وتأتي أغنية "هيجيلي موجوع" كأبرز أغاني هذا العام، بعدما طرحها في يناير الماضي، وتصدّرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي. وكذلك دخلت قائمة أكثر الأغاني رواجاً خلال عام 2024 على موقع "يوتيوب"؛ حيث تخطت مشاهدتها 185مليوناً. كما احتلت المركز الأول في الأكثر استماعاً في تطبيق Spotify، وكذلك فازت مؤخراً بأغنية العام في حفل توزيع جوائز "بيلبورد عربية" بالرياض.

وتقول كلمات الأغنية: "هيجيلي موجوع. دموعه فعينه تعبان. هدّيله أسبوع. هيجي بعديها ندمان. هيجيلي ويشوف. ساعتها أنا ناوي على إيه. هيجيلي بالخوف. باين فكلامه وعينيه".

أغنية "وين" للشامي

حقق الفنان السورينجاحاً كبيراًوذلك منذ طرحها. والأغنية من كلمات وتوزيع موسيقى، ألحان فؤاد جنيد. والأغنية طُرحت على طريقة الفيديو كليب، تم تصويره تحت إشراف المخرج جاد رحمة.

كلمات أغنية "وين" لـ الشامي: "«ما حسبت حسابي ما تخليني أنام. تركتني بأحزاني ويا ميمة كلي أحزان. وين بعتي قلبي. وليش نسيتي كل شي. ياما قالوا ضاع".

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