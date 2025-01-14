ماذا قالت أريج العطار قبل ختام عروض مسرحية الأول من نوعه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 04:19 مساءً - قبل تقديم العروض الأخيرة لمسرحية "الأول من نوعه" في الكويت، عبرت الفنانة أريج العطار إحدى بطلات العمل عن شعورها بتقديم العروض، وشاركت متابعيها صورة لها مع الفنان خالد المظفر وعلقت وكتبت: "لن نقول وداعاً بل إلى لقاءٍ قريب، ستبقى الذكرى وصور المحبة شامخة في الذاكرة، "الأول من نوعه" أكثر من مجرد قصة، هي رواية عند البعض، هي أحداث حقيقية في حياة أحدهم، درس تعلمنا منه، لكن الأكثر والأكبر من ذلك.. هي مدرسة خالد المظفر وعبدالعزيز صفر، هي كتيبة منضبطة بعناصرها وأشخاصها، مهما كتبت وقلت لن أفي حقكم، سعيدة كوني جزءاً من هذا العمل الجميل وسعيدة أني فرد بهذه العائلة اللي الله لا يغير عليهم إلا للأفضل، نلتقي معاكم بختام عروضنا يوم الجمعة 17/1/2025".

مسرحية "الأول من نوعه"

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قدمت أول عروضها بدولة الكويت خلال عيد الفطر وأيضاً عيد الأضحى، على مسرح سوق شرق، والمسرحية من إﺧﺮاﺝ وﺗﺄليف عبدالعزيز صفر، ومن بطولة الفنان خالد المظفر، عبدالله بهمن، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمدالمظفر، وخالد العجيرب.

وقُدمت بعد ذلك عروض بالرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد سيتي، وأيضاً سلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، وعادت من جديد لتقديمها في الكويت أيضاً.

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آخر عمل عُرض لأريج العطار

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كان آخر مسلسل عُرضهو مسلسل "سنين العشرة" من ﺇﺧﺮاﺝ باسم شعبو، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جمال سالم، ومن بطولة الفنانة مريم الصالح، حبيب غلوم، سماح، عبير الجندي، شهاب حاجيه، حمد العماني، في الشرقاوي، محمد الحداد، إيمان العلي، فيصل فريد، جنى فيلكاوي، وملك أبو زيد.

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