آلان ريكمان.. مسيرة سينمائية تنوعت ما بين التمثيل والتأليف والإخراج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 04:19 مساءً - يُعد الفنان آلان ريكمان Alan Rickman واحداً من أبرز الفنانين حول العالم الذين شاركوا بعدد كبير من الأفلام السينمائية التي لاقت نجاحاً كبيراً على مستوى النقاد والجمهور، كما كان له عدد من التجارب السينمائية البعيدة عن التمثيل، والتي تنوعت ما بين التأليف والإخراج، ليُصبح واحداً من كبار صُناع الأفلام.

البداية أمام بروس ويلس والنجاح في سلسلة "هاري بوتر"

تميز النجم العالمي آلان ريكمان بأداء تمثيلي مُميز وهادئ وصوت قوي، مما جعله من الفنانين المميزين لتجسيد مُختلف الشخصيات، وجاءت بدايته مع السينما العالمية عام 1988، من خلال مُشاركته ببطولة فيلم "Die Hard" أمام النجم العالمي بروس ويلس، وجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "هانس غروبر"، وهو الشخصية الشريرة بالفيلم والعقل المٌدبر للعديد من الجرائم.

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وطوال مسيرة سينمائية تجاوزت الربع قرن، شارك النجم آلان ريكمان ببطولة العديد من الأفلام السينمائية أمام كبار النجوم، ويُعد من أبرز الأفلام التي شارك ببطولتها هي سلسلة أفلام "هاري بوتر" والتي حققت نجاحاً مدوياً حول العالم.

وقد شارك آلان ريكمان في 7 أجزاء من سلسلة "هاري بوتر" بدءاً من عام 2001، وعلى مدار عشر سنوات حتى عام 2011، وقد اشتهر بتجسيده لشخصية "البروفيسور – سيفيروس سناب".

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لم يتوقف إبداع النجم العالميعند حدود التمثيل، فقط إلا أنه خاض تجربة التأليف والإخراج، وجاءت تجربته الأولى في عاصمة السينما العالمية هوليوود، حيث أخرج فيلم "The Winter Guest" عام 1997، والذي كتب السيناريو الخاص به أيضاً بالمشاركة مع شارمان ماكدونالد، وشارك ببطولة الفيلم فيليدا لو، إيما تومسون.

وبعد مرور سبع سنوات عام 2014، جاءت تجربته السينمائية الثانية في التأليف والإخراج؛ من خلال فيلم "A Little Chaos"، والذي شارك ببطولته أيضاً أمام النجمة العالمية كيت وينسلت.

وكان قد رحل عن عالمنا الفنان آلان ريكمان في مثل هذا اليوم؛ 14 يناير عام 2016، عن عمرٍ ناهز السبعين عاماً، وعلى الرغم من رحيله، فإنه نجح في أن يسطر اسمه بحروف من نور في تاريخ السينما العالمية.

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