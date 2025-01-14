السوبرانو الأردنية زينة برهوم تطلق أول أغنية وفيلماً قصيراً خيالياً بتقنية الذكاء الاصطناعي بعنوان البتراء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 04:19 مساءً - أصدرت مغنية الأوبرا الأردنية زينة برهوم الأغنية والفيلم الموسيقي القصير المدمج بالذكاء الاصطناعي ولأول مرة عالمياً بعنوان "البتراء". كتبت زينة سيناريو القصة الخيالية التي أخرجتها من بطولة شخصية الأميرة بتراء الوهمية، وشخصيات مستوحاة من شخصيات حقيقية من التاريخ النبطي، منهم الأمير ماليكوس، والملك أريتاس، والملكة شقيلة، يجسّدها ممثلون أردنيون حقيقيون في مشاهد مختلفة تم تصويرها في البتراء.

الذكاء الاصطناعي

تم إنتاج لقطات فيديو الفيلم بالذكاء الاصطناعي من قِبلوصانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي الكوري سيونجسيك شين. اللقطات الفوتوغرافية لمشاهد الفيلم تم تصويرها من قِبل محمد نور شاهين في البتراء، ببطولة:في دَور الأميرة بترا، يزن منذر عبيدات في دَور الأمير مالكوس، عنود زهران في دَور الملكة شقيلة، ممدوح العسلي في دَور الملك أريتاس، هاشم أبوسالم في دَور الرسول الملكي، فابيو بونوكور في دَور الراهب/ م، محمد حلايقة في دَور مساعد الراهب، بدول البتراء في دَور القرويين.

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مراحل تنفيذ المشروع

عملتعلى تنفيذ المشروع بناءً على أبحاث مكثّفة بالتعاون مع فريق من العلماء والمؤرخين الأردنيين والمَراجع المتحفية، بما في ذلك متحف الأردن ومتحف البتراء، بالإضافة إلى المراجع التاريخية المستمدة من كتب مكتبة دائرة الآثار ودكتور اللغة الآرامية د. شوقي تاليا في أمريكا للأمثال الآرامية المستخدمة في كلمات الأغنية، والتي تُعتبر الموسيقى التصويرية الرسمية للفيلم.

موسيقى وكلمات أغنية "بترا" من تأليف زينة؛ حيث قام المنتج الموسيقي الأردني يوسف بلتاجي بإنتاج الأغنية وتوزيعها مع زينة، بمشاركة جوقة ينبوع المحبة وعازف الكمان رحيم الخطيب. بدأت بكتابة الكلمات والموسيقى وتصميم الأزياء وتنفيذ نماذجها الأولية مع مصممة الأزياء التراثية الأردنية إنتصار الفرخ؛ بناءً على كتيب صممته زينة للمشروع، في يناير 2022 بعد بحث مكثّف وحضور محاضرات عبْر الإنترنت حول التاريخ واللغة النبطية، وقد صورت زينة الأغنية بثلاث لغات؛ واضعةً في اعتبارها الأنباط الشغوفين بالسفر والذكاء في التجارة والمعرفة البصرية في علم الفلك.

الفيلم القصير البتراء- الصورة من المركز الإعلامي لـ زينة برهوم

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