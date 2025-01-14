هكذا ظهرت ياسمين رئيس في كواليس فيلم الهنا اللي أنا فيه

فيلم الهنا اللي أنا فيه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 04:19 مساءً - كشفت الفنانةعن صور جديدة من كواليس أحدث أفلامها وهو ""، الذي يُعرض حالياً في دور السينما ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، والتي ظهرت في إحداها مرتدية فستان زفاف أبيض، وصور أخرى وهي تقضي لحظات سعيدة برفقة النجوم المشاركين معها في الفيلم، واكتفت في تعليقها بذكر اسم الفيلم: "".من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. وقد حقق الفيلم إيرادات كبيرة بدور العرض، حيث وصلت إيراداته لأكثر من 30 مليون جنيه في مصر، ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية، حيث يقترب من 20 مليون ريال.

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ياسمين رئيس حاضرة في دراما رمضان 2025

مشاركات فنية سابقة لـ ياسمين رئيس

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وفي سياقٍ آخر، تشاركفي الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل "منتهي الصلاحية"، ويشاركها البطولة محمد فراج، هبة مجدي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.وشاركتفي موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل جودر، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ودارت أحداثه في إطار من الفانتازيا والخيال، وهو من "حواديت ألف ليلة وليلة"، ومن بطولة ياسر جلال، نور، تارا عماد، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.ويُعد أحدث أعمالمسلسل "رقم سري"، وقدمت خلال أحداثه شخصية (لقاء)، التي تعمل موظفة في أحد البنوك، حيث تجد نفسها عالقة في عملية احتيال خطيرة، بعدما تم توريطها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل من بطولة صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.وعُرض لها مؤخراً فيلم "الفستان الأبيض"، وشاركها البطولة أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهما من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف، وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي، ويشاركه في الإنتاج شركة ذا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس.وتدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير، التي توشك على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.

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