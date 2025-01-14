حقيقة اعتزال شيري عادل للتمثيل والاتجاه لفتح حضانة أطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 04:19 مساءً - نفذت الفنانة شيري عادل مقلباً في صديقتها الفنانة بشرى، بعد إخبارها هاتفياً بأنها اتخذت قرار اعتزال التمثيل، والبدء في تحقيق أولى خطوات مشروعها الخاص؛ وهو حضانة أطفال، جاء ذلك خلال حلول "شيري" ضيفة على برنامج "آخر السؤال"، المذاع عبر قناة "أبو ظبي".

شيري عادل تفاجئ بشرى بقرار اعتزال التمثيل

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هذا الأمر أصاب بشرى بحالة من الدهشة، جعلتها غير مقتنعة بحديثلتؤكد لها أن قرار اعتزالها للتمثيل مجرد مزاح وليس أكثر، مكملة: "ثانية واحدة يعني إيه الكلام الكبير؟ دا انتي بتهزري!"، إلا أن شيري عادل أكدت أنها بالفعل حسمت أمرها من التمثيل بصورة نهائية، ورغم تأكيد الأخيرة، إلا أنلم تقتنع بما تقوله، قائلة لها خلال المكالمة الهاتفية باللغة الدارجة: "انتي بتشتغليني يا حبيبتي شكلك كده"، لتعاودحديثها وهي تتساءل: لماذا يسعى الكثير من الفنانين لاتخاذ خطوة الاعتزال خلال الآونة الأخيرة؟ واستشهدت في حديثها بالفنان حكيم، الذي أعلن منذ أيام برغبته في اعتزال الغناء والموسيقى، وتابعت: "هو في إيه يا جماعة حكيم عايز يعتزل، وغيره، كلام مش منطقي خالص".

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مشاركة فنية لـ شيري عادل وبشرى

وكانت آخر المشاركات الفنية للفنانةمن خلال مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي دارت أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك، يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف؛ لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أما الفنانة بشرى، فيُعرض لها في دور السينما فيلم "آخر الخط"، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي حول رحلة لـ 7 ركاب داخل أتوبيس إلى الجحيم؛ عندما يواجهون حقائق مظلمة عن أنفسهم وعن العالم من حولهم، ومع سائق غامض ومضطرب يقودهم نحو مصير مظلم ومجهول، قبل الوصول إلى وجهاتهم النهائية.

على جانبٍ آخر، ستكون "بشرى" حاضرة في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وبطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، أحمد زاهر، سلوى عثمان، خالد الصاوي، ريم مصطفى، أحمد رزق، عماد زيادة، طارق النهري، رنا رئيس، وعدد آخر من الفنانين.

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