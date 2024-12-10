الأفلام الأكثر بحثا في مصر عام 2024‏

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - تصدر فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، قوائم عمليات البحث الأكثر رواجًا على محرك البحث "جوجل"، خلال عام 2024 في مصر، بعدما حققت إجمالي إيراداته في مصر والسعودية إلى قرابة، 737 مليون و684 ألف جنيه مصري. وجاءت قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل" في مصر لعام 2024، كالتالي:
1- فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"
حظى فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بردود فعل واسعة منذ طرحه في دور العرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024، إذ تصدر قائمة الإيرادات منذ اليوم الأول له في دور السينما، وبفارق كبير جدًا عن أقرب منافسيه، الأمر الذي يُشير إلى دخوله قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية.
وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، حول "ولاد رزق" وبعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليُلقي بظلاله على "ولاد رزق"، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ "ولاد رزق".
https://www.instagram.com/p/C7oxkOQsud1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C7oxkOQsud1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C7oxkOQsud1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
2- "شقو"
حجز فيلم "شقو" المركز الثاني في القائمة وتدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة.
جاء الفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن مع ظهور خاص للفنانة يسرا ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.
View this post on Instagram
A post shared by Amr Youssef (@amryoussefofficial)
3- السرب
يقدم الفنان أحمد السقا من شخصية ضابط خلال أحداث فيلم "السرب" والذي انطلق في دور العرض المصرية والعربية، في الأول من شهر مايو الماضي، وينتمي فيلم "السرب" لنوعية الأفلام الحربية، والتي تكون مستوحاة من أحداث ومعارك حربية حدثت بالواقع.
ويشارك في فيلم "السرب" عدد كبير من النجوم، على رأسهم: الفنان أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبد الجليل، الراحل مصطفى فهمي، نيللي كريم، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم: آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وأيضاً محمود عبد المغني، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.
View this post on Instagram
A post shared by Ahmed ElSaka (@ahmedelsakaeg)
4- الإسكندراني
تدور أحداث فيلم "الإسكندراني" في إطار اجتماعي أكشن رومانسي حول شخصية "بكر الإسكندراني" أحمد العوضي، الذي يقع في خلافات مع والده ويضطر للسفر خارج البلاد، ويعود بعدها بشكل أقوى وتتوالى الأحداث.
الفيلم من بطولة أحمد العوضي، عصام السقا، زينة، بيومي فؤاد ، محمد رضوان، محمود حافظ وآخرين، وهو من إخراج خالد يوسف وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.
5- الحريفة
حظي فيلم "الحريفة" بجزئيه الأول والثاني بإشادات كبيرة سواء من قبل النقاد أو الجمهور، وتدور حبكة الجزء الأول حول "ماجد" نور خالد النبوي، الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، فينضم إلى فريق المدرسة الذي يشارك في إحدى المسابقات، على أمل الفوز بجائزة مالية كبرى.
View this post on Instagram
A post shared by Nour El Nabawy (@nourelnabawy)
وتُستكمل الأحداث في الجزء الثاني الذي جاء تحت اسم "الحريفة 2 – الريمونتادا"، حيث يواصل ماجد مع أصدقائه وزملائه خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة؛ من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، وذلك بعد دخولهم الجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها، مع وجود "حريفة جدد" داخل فريق كرة القدم الخاص بهم، سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.
6- أبو نسب
حقق الثنائي محمد إمام وياسمين صبري رقماً قياسياً من خلال فيلم "أبو نسب" منذ بداية رحلته لحصد الإيرادات في مصر ليحتل المركز السادس هذا العام وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش في ثالث عمل يجمعهما، حيث تعاونا من قبل للمرة الأولى في فيلم “جحيم في الهند” عام 2016، ثم تقابلا للمرة الثانية في فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018، ويعودان للعمل معاً بعد غياب 5 سنوات في فيلم "أبو نسب".
7- اللعب مع العيال
فيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب وعدد من الأطفال وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع الفنان محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.
https://www.instagram.com/p/C8gXJOMon9d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C8gXJOMon9d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C8gXJOMon9d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
8- فيلم Inside Out 2
يأتي فيلم Inside Out 2 استكمالا للجزء الأول، والذي تدور أحداثه حول العديد من المشكلات التي تتعرض لها فتاة صغيرة مع عائلتها ومع المجتمع المحيط.
ويستكمل الجزء الثاني Inside Out 2من رصد مشاعر الطفلة الصغيرة التي أصبحت في سن المراهقة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: كيلسى مان وﺗﺄﻟﻴﻒ ميج ليفوف وبطولة ديان لين ومايا هوك وتوني هال وإيمى بويلر وليزا لابيرا وفيليس سميث.
يمكنك قراءة: حصاد السينما المصرية في الثلث الأول من 2024.. عرض 17 فيلماً بحصيلة 222 مليون جنيه
9- فاصل من اللحظات السعيدة
فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.
https://www.instagram.com/p/C6IwMfntoKX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C6IwMfntoKX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C6IwMfntoKX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.
10- فيلم "Venom"
يختتم فيلم Venom القائمة ويشهد الفيلم الأمريكي (Venom: The Last Dance) العديد من الأحداث المليئة بالإثارة ويعاني توم هاردي لإنقاذ العالم.
ويشارك في بطولة فيلم Venom: The Last Dance بجانب هاردي كلا من شيويتل إيجيوفور، وجونو تمبل، وريس إيفانز، وبيغي لو، وألانا أوباتش، وستيفن جراهام.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».