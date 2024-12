الأفلام الأكثر بحثا في مصر عام 2024‏

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - تصدر فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، قوائم عمليات البحث الأكثر رواجًا على محرك البحث ‏‏"جوجل"، خلال عام 2024 في مصر، بعدما حققت إجمالي إيراداته في مصر والسعودية إلى قرابة، ‏‏737 مليون و684 ألف جنيه مصري.‏ وجاءت قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل" في مصر لعام 2024، كالتالي:‏

‏1- فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" ‏

حظى فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بردود فعل واسعة منذ طرحه في دور العرض ضمن موسم أفلام ‏عيد الأضحى 2024، إذ تصدر قائمة الإيرادات منذ اليوم الأول له في دور السينما، وبفارق كبير جدًا ‏عن أقرب منافسيه، الأمر الذي يُشير إلى دخوله قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في السينما ‏المصرية.‏

وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"، حول "ولاد رزق" وبعد مرور سنوات وانفصال الإخوة ‏في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليُلقي بظلاله على "ولاد ‏رزق"، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في ‏عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ "ولاد رزق".‏

‏2- "شقو"‏

حجز فيلم "شقو" المركز الثاني في القائمة وتدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء ‏خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث ‏وراءها تبعات خطيرة.‏

جاء الفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد ‏فواز، عباس أبوالحسن مع ظهور خاص للفنانة يسرا ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم ‏السبكي.‏

‏3- السرب

يقدم الفنان أحمد السقا من شخصية ضابط خلال أحداث فيلم "السرب" والذي انطلق في دور العرض ‏المصرية والعربية، في الأول من شهر مايو الماضي، وينتمي فيلم "السرب" لنوعية الأفلام الحربية، ‏والتي تكون مستوحاة من أحداث ومعارك حربية حدثت بالواقع.‏

ويشارك في فيلم "السرب" عدد كبير من النجوم، على رأسهم: الفنان أحمد السقا، محمد ممدوح، ‏دياب، عمرو عبد الجليل، الراحل مصطفى فهمي، نيللي كريم، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم: آسر ‏ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وأيضاً محمود عبد المغني، والعمل ‏من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.‏

‏4- الإسكندراني

تدور أحداث فيلم ‏"الإسكندراني" في إطار اجتماعي أكشن رومانسي حول شخصية "بكر الإسكندراني" أحمد العوضي، الذي يقع في ‏خلافات مع والده ويضطر للسفر خارج البلاد، ويعود بعدها بشكل أقوى وتتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة أحمد العوضي، عصام السقا، زينة، بيومي فؤاد ، محمد رضوان، محمود حافظ وآخرين، وهو من إخراج خالد يوسف ‏وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

‏5- الحريفة

حظي فيلم "الحريفة" بجزئيه الأول والثاني بإشادات كبيرة سواء من قبل النقاد أو الجمهور، وتدور حبكة ‏الجزء الأول حول "ماجد" نور خالد النبوي، الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من ‏مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في ‏كرة القدم، فينضم إلى فريق المدرسة الذي يشارك في إحدى المسابقات، على أمل الفوز بجائزة مالية ‏كبرى.‏

‏وتُستكمل الأحداث في الجزء الثاني الذي جاء تحت اسم ‏"الحريفة 2 – الريمونتادا"، حيث يواصل ماجد مع أصدقائه وزملائه خوض ‏المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة؛ من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات ‏المختلفة، وذلك بعد دخولهم الجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها، مع وجود "حريفة جدد" داخل فريق كرة القدم الخاص بهم، سواء من ‏العنصر النسائي أو الرجالي.

6- أبو نسب

حقق الثنائي محمد إمام وياسمين صبري رقماً قياسياً من خلال فيلم "أبو نسب" منذ بداية رحلته ‏لحصد الإيرادات في مصر ليحتل المركز السادس هذا العام وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ‏حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد ‏شخصية لايف كوتش في ثالث عمل يجمعهما، حيث تعاونا من قبل للمرة الأولى في فيلم “جحيم في ‏الهند” عام 2016، ثم تقابلا للمرة الثانية في فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018، ويعودان للعمل ‏معاً بعد غياب 5 سنوات في فيلم "أبو نسب".‏

‏7- اللعب مع العيال

فيلم "اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، حجاج عبد ‏العظيم، ويزو، مصطفى غريب وعدد من الأطفال وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه ‏الأول مع الفنان محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، ‏والذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في ‏الحسبان.‏

‏8- فيلم ‏Inside Out 2

يأتي فيلم ‏Inside Out 2‏ استكمالا للجزء الأول، والذي تدور أحداثه حول العديد من المشكلات ‏التي تتعرض لها فتاة صغيرة مع عائلتها ومع المجتمع المحيط.‏

ويستكمل الجزء الثاني ‏Inside Out 2من رصد مشاعر الطفلة الصغيرة التي أصبحت في سن المراهقة، وهو من ‏ﺇﺧﺮاﺝ: كيلسى مان وﺗﺄﻟﻴﻒ ميج ليفوف وبطولة ديان لين ومايا هوك وتوني هال وإيمى بويلر وليزا ‏لابيرا وفيليس سميث.‏

‏9- فاصل من اللحظات السعيدة

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان ‏رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد ‏الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد ‏شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي ‏لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما ‏التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.‏

‏10- فيلم "‏Venom"

يختتم فيلم ‏Venom‏ القائمة ويشهد الفيلم الأمريكي (Venom: The Last Dance) العديد من ‏الأحداث المليئة بالإثارة ويعاني توم هاردي لإنقاذ العالم.

ويشارك في بطولة فيلم ‏Venom: The Last Dance‏ بجانب هاردي كلا من شيويتل ‏إيجيوفور، وجونو تمبل، وريس إيفانز، وبيغي لو، وألانا أوباتش، وستيفن جراهام.‏



