إيميلي بلانت من مهرجان البحر الأحمر: كنت طفلة متلعثمة والتمثيل معجزة

عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بالسعودية اليوم الخميس جلسة حوارية للنجمة العالمية إيميلي بلانت، وأدارت الجلسة الإعلامية رايا أبي راشد.

وقالت إيميلي بلانت خلال الجلسة إنها كانت طفلة خجولة جدا ومتلعثمة، حيث كان لديها صعوبات في التحدث وأنها عملت على ذلك كثيرا لتحسين الوضع.

وأشارت إيميلي بلانت أن التمثيل معجزة لأنه يجعلك تعيش حياة مختلفة مع كل دور تقدمه، واوضحت إيميلي أنها اخت لثلاثة أولاد، ومنذ بدايتها وهي تعرف أن عالم التمثيل مرهق جدا، مضيفة أنها تشعر بالزعر والفزع قبل أن تخوض أي دور معبره عن حبها للشخصيات التي تشكل تحدي لنفسها وكل مرة تشعر بالخوف تجاه خوض الأعمال الجديدة تكون على ثقة بأنها ستقدم شئ جيد.

وأضافت إيميلي بلانت أنها تحب تقديم الأفلام الكوميدية وكان تريد أن تستكشف هذا في شخصيتها، وأشارت بلانت إلى أنها تنظر للسيناريو وتحاول أن ترى كيف سيقدم ورؤية المخرج له كيف ستكون وهو ما يهمها وهي تختار أفلامها.

وقالت رايا أبي راشد، إن توم كروز معجب باداء إيميلي بلانت الجسماني والعضلي في فيلم Edge of Tomorrow، لترد بلانت بأنها كانت تعتقد أنها رياضية ولديها المرونة للقيام بأفلام الأكشن ولكن الحقيقة أنها أكتشف أن الأمر مختلف في التصوير خاصة وأن المخرج كان يعيد المشاهد أكثر من مرة ولكنها استمتعت بالعمل في الفيلم مع توم وأنه واحد من الأفلام التي تحب أن تقدم في المستقبل أعمال بنفس جودتها.

