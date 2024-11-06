فايز السعيد يعد بموسم حماسي ومواهب مبهرة في “إكس فاكتور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع انطلاق الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “إكس فاكتور” على تلفزيون دبي، انضم الفنان الإماراتي فايز السعيد إلى لجنة التحكيم إلى جانب الفنان اللبناني راغب علامة والفنانة العراقية رحمة رياض، ليمثل دولته الإمارات والخليج في البرنامج. وأعرب السعيد عن فخره بالمشاركة، مشيرًا إلى أنه سيسعى لتقديم دعم قوي للمواهب الغنائية العربية الصاعدة.

وقال السعيد في تصريح له: “يشرفني أن أكون إلى جانب هذه الكوكبة من الفنانين، وأشكر تلفزيون دبي على ثقتهم ودعمهم”. كما وعد الجمهور بموسم حماسي مليء بالمفاجآت، حيث ستبهر المواهب الغنائية الجمهور بأصواتها المميزة على المسرح.

وأشار السعيد إلى أنه سيولي اهتماماً خاصاً بالجانب الفني في الغناء، موضحاً: “نظرًا لخبرتي الكبيرة في المجال الموسيقي، سيركز اهتمامي على الأمور الفنية الموسيقية، مثل أصول الغناء وطبقات الصوت والجوانب التقنية في الأداء”.

يُذكر أن فايز السعيد شارك في عدة برامج اكتشاف مواهب غنائية سابقاً، منها “نجم الخليج” و”غني مع فايز”، ويعتبر من أبرز الملحنين في الخليج، حيث تعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في العالم العربي.