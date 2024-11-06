ابنة شريف منير في تصريح مثير عن التنمّر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد اعتراف أسما شريف منير بإصابتها بنوبات صرع وتناولها بعض الأدوية التي أثّرت فيها، ما جعلها تظهر بوزن زائد خلال حضورها فعاليات الدورة السابعة من “مهرجان الجونة السينمائي”، عادت أسما لتعلّق على منتقديها عبر حسابها الشخصي في موقع “إنستغرام” مؤكدةً أنها لم تعُد تتأثر بالانتقادات ولا حتى بالتنمّر عليها، بل كشفت عن سعادتها بالتنمّر لأنها تراه يضيف الى حسناتها.

وقالت أسما في منشورها: “التنمر بالنسبالي بقى نعمة، حسنات بتزيد بلا انقطاع، واللي بينتقدني أو يتنمر عليّ بيديني حسنات مش خسارة، كمان الشخص اللي بيطلع من جواه غل ووحشية، كلامه بيعكس اللي جواه مش أي شيء فيَّ”.

وكانت أسما شريف منير قد وجّهت رسالة إلى المتنمّرين عليها بعد ظهورها في “مهرجان الجونة السينمائي الدولي” بزيادة وزن واضحة، وذلك خلال لقاء لها مع برنامج “ET بالعربي”، حيث قالت: “اتعرضت للتنمّر وأنا دلوقتي تخنانة، أنا تخينة عشان باخد دواء لأن كان بيجيلي نوبات هلع وصرع، ومش قادرة أنزل من البيت من كتر الخوف”.