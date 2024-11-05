أحمد فهمي يكشف تفاصيل لقائه الأول بزوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتهما في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc، كشف نجم فريق “واما” الفنان أحمد فهمي وزوجته المطربة أميرة فراج تفاصيل بداية علاقتهما، ولقائهما الأول في دار الأوبرا المصرية، مؤكداً أنه رغم أن كلًا منهما اختار مساره الفني الخاص بعد ذلك، إلا أن علاقتهما استمرت وتطوّرت مع مرور الوقت، لتتحوّل إلى ارتباط قوي ومتين.

وقال فهمي: “أنا قابلتها في الأوبرا، كانت في ذلك الوقت تغني في كورال الأطفال”، لتُكمل أميرة كلامه قائلةً: “كنت في فرقة المايسترو سليم سحاب وعمري 17 سنة، واتقابلنا في بروفات حفلة بمناسبة احتفالات أكتوبر. أنا كنت في الكورال وهو كان بيعزف مع الأوركسترا، وكل شوية كان يبصلّي”.

وأضافت: “بعد اليوم الثالث من البروفات، قرر يخرج ورايا بعد البروفة، فقلت له كفاية مطاردة، مش ممكن يكررها تاني. لكنه فاجأني بدعوة لحضور عرض باليه “كسارة البندق””.

وعن سبب توقفها عن الغناء لفترة، قالت: “اتخطبنا أربع سنين وبعدها تزوجنا، وخلّفت عمر على طول، أمي توفيت قبل ما تعرف إني حامل، وكان كل تركيزي منصب على تربية ابني”.

وأكدت أميرة أن ابنها عمر أخذ كل وقتها، فقررت التوقف عن الغناء والعمل بشهادتها في آداب الإعلام كمراسلة، موضحةً: “لما بدأت ألقى وقت فراغ، رجعت للغناء”.

وبشأن اعتقاد البعض بأن زوجته توقفت عن الغناء بناءً على رغبته، قال أحمد فهمي: “الناس فاهمين الموضوع غلط. الحقيقة إن أميرة كانت مشغولة بتربية عمر، وبصفتي زوجها من الطبيعي إني أغار عليها”.

يُذكر أن أحمد فهمي ينتظر عرض أحدث أعماله التلفزيونية، مسلسل “نقطة سودة”، الذي سيتم عرضه قريباً عبر منصة “شاهد” وقناة “MBC مصر”.