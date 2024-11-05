شيرين عبد الوهاب مفاجأة سباق “رود رش” في الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الكويت لاستقبال حدث ترفيهي مميز يوم 29 نوفمبر الجاري، حيث ستنطلق فعالية “رود رش” السنوية بدورتها الثالثة عشرة في مدينة الكويت لرياضة المحركات (KMT). تتضمن الفعالية سباق سيارات حصري للسيدات، ما يعكس تنامي الاهتمام بالرياضات النسائية في الكويت، ومن المتوقع حضور جماهيري كبير.

ومن أبرز مفاجآت الحدث، حفل فني ضخم تحييه النجمة شيرين عبدالوهاب، التي تطل على جمهورها الكويتي بأدائها المميز. الحفل مرتقب أن يجذب عشاق الفن من مختلف الأعمار، وسيتم طرح التذاكر قريباً عبر الموقع الرسمي لـ “إيفنتات”.

الفعالية، التي تستمر طوال اليوم، تحظى بدعم نخبة من الرعاة الرئيسيين وتُنظم بإشراف شركة كويتية، ما يبرز دور الكفاءات المحلية في تعزيز المشهد الترفيهي بالبلاد. ومن المتوقع أن تكون ليلة لا تُنسى تجمع بين الإثارة الفنية والتشويق الرياضي، لتجربة فريدة تعزز مكانة الكويت كوجهة للفعاليات المميزة في المنطقة.