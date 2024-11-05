ياسمين صبري مع كريم عبد العزيز في “الأرض السوداء”: “بنلف العالم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ياسمين صبري عن تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، موضحة أن مسلسها الجديد سيكون مفاجأة لجمهورها، في حين تستعد لأول تعاون سينمائي لها مع النجم كريم عبدالعزيز في فيلم “الأرض السوداء”.

وخلال لقائها ببرنامج ET بالعربي، أوضحت ياسمين أن دورها في الفيلم يتطلب منها تجسيد شخصية “غطاسة” قوية وعصرية تعيش في الجونة، وتشارك كريم عبدالعزيز رحلة مليئة بالمغامرات حول العالم. وقالت: “إن شاء الله الفيلم يكون ممتع للجمهور”.

فيلم “الأرض السوداء” من إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، من بينهم كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي.